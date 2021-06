UAI/Sine tem vaga para vendedor pracista. Confira as demais vagas, para esta sexta-feira (25)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

VENDEDOR PRACISTA

Experiência com vendas em geral, comercio, empresa no ramo de energia fotovoltaica (energia solar)

Experiência: 06 meses – CNH: B – Veiculo próprio – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE PROCESSO DE PROUÇÃO

Realizar carregamento, expedição e lavação dos compartimentos, manobrar internamente os veículos para carregamento. Operar a planta de fabricação, inspecionar o recebimento e organizar o armazenamento e movimentação de insumos; verificar conformidade de processos; trabalhar de acordo com normas e procedimentos da qualidade, da segurança e do meio ambiente, demonstrando domínio de conhecimentos específicos da área. Operar o processo de produção e manobrista

Experiência: 06 meses na carteira em indústria – Ensino Médio Completo – CNH: E

ENLONADOR DE CAMINHÃO

Atuar no enlonamento de caminhões, retirando e colocando tampa e lona, e na limpeza da área de trabalho.

Fundamental completo – Disponibilidade de horário

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Manutenção preventiva e corretiva em maquinas industriais.

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Mecânica – CNH: B

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Manutenção em maquinas (linha amarela), pá carregadeira, caminhão, empilhadeira.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

BALCONISTA VENDEDOR (A)

Experiência com vendas no comercio em geral, venda de maquinas de solda e produtos para solda.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

RECEPCIONISTA (VAGA TEMPORÁRIA)

Imprescindível ter experiência na função em clínica médica.

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária: 60 dias

ESTÁGIO EM LOGISTICA – SETOR DE SUPRIMENTOS

Acompanhar o recebimento de cargas; as rotas de entrega e organização de entregas diárias; Acompanhamento via sistema de entregas pendentes e contato com fornecedores, Verificação de valores que constam na nota fiscal e pedido de compra. Imprescindível estar

Cursando Superior em Logística a partir do 2º período – Previsão de formatura até 2023

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Mecânico de automóveis

Experiência: 06 meses na função

VENDEDOR

Realizar atendimento de clientes em Sete Lagoas e região, conferindo área de vendas, validade de produtos, fazendo exposição de produtos e merchandising, negociando volume, distribuição e preço de produtos (bebidas em geral)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH:A – Moto própria

FRENTISTA (VAGA EXCLUSIVA PCD – PESSOA COM DEFICIENCIA)

Recepcionar e atender os clientes para orientação ou venda de produtos e serviços

Ensino Médio – Exclusiva para PCD

MECÂNICO DE VEÍCULOS A DIESEL

Executar manutenção corretiva e preventiva em veículos diesel. Desejável experiência em manutenção pneumática.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO

Transporte coletivo urbano de passageiros. Necessário curso de transporte coletivo e exame toxicológico em dia – Fundamental completo

Experiência: 06 meses na carteira (imprescindível) em ônibus ou caminhão- CNH: D ou E

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, alvenaria.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: A

OPERADOR DE MÁQUINA

Imprescindível experiência em máquina SDLG: pá carregadeira com implemento de garra para carga em madeiras tratadas ou operador de retroescavadeira.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D – Curso

MECÂNICO ALINHADOR

Alinhamento, balanceamento e cambagem. Realizar diagnóstico e correção de peças da suspensão e direção do veículo. Realizar substituição de pneus. Conhecimento em alinhamento, balanceamento e cambagem veicular.

Experiência comprovada na carteira – CNH: B

PEDREIRO REFRATARISTA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade realizar viagens.

Experiência: 06 meses na carteira com refratário

CARPINTEIRO REFRATARISTA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade realizar viagens.

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade realizar viagens.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

SOLDADOR

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade realizar viagens.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- NR10 — Disponibilidade realizar viagens

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico na área

AJUDANTE DE OBRA

Empresa de manutenção (revestimentos de refratários)

Não exige experiência – Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil.

