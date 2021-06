Sete Lagoas continua avançando com o cronograma de vacinação contra a Covid-19; saiba quem pode vacinar

Nesta sexta-feira, 25, recebem a 1ª dose da vacina as pessoas a partir de 53 anos de idade, a pé, na quadra do Colégio Regina Pacis (Praça Tiradentes, 34, Centro). Em sistema drive-thru, nos estacionamentos do Unifemm (rua Pedra Grande) e da faculdade Atenas (Av. Pref. Alberto Moura, ao lado da Bombril), de 09h às 16h. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Neste sábado, dia 26, será a vez de lactantes com bebês de até seis meses, grávidas e puérperas até 45 dias após o parto receberem a primeira dose do imunizante, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI) definido pelo Ministério da Saúde, no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha), de 08h15 às 13h. Documentos necessários: identidade com foto, cartão do SUS ou CPF, comprovante de endereço em nome da pessoa. Lactantes devem apresentar ainda o documento de registro de alta hospitalar ou certidão de nascimento da criança. Já gestantes e puérperas devem apresentar também o comprovante da condição de gestante ou puérpera até 45 dias após o parto.

Também neste sábado se vacinam os profissionais do transporte coletivo urbano, rodoviário e escolar de Sete Lagoas. Lembrando que os motoristas particulares, taxistas, motoristas de aplicativo e motoboys não estão contemplados nesse grupo prioritário. A vacinação será no ginásio Vinício Dias Avelar, Av. José Sérvulo Soalheiro, 2.420, no bairro Nova Cidade, de 08h30 às 15h. Os documentos necessários são carteira de trabalho ou crachá funcional ou contracheque ou carteira de sócio em sindicato da categoria profissional, documento de identidade com foto, comprovante de endereço em nome da pessoa, cartão do SUS ou CPF.

A orientação da secretaria de Saúde, é para que as pessoas deixem para procurar os locais na parte da tarde, evitando assim às aglomerações.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou um pacote de ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta quarta-feira, 23 de junho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 73.829 pessoas (30,5% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 27.322 pessoas. Lembrando que a vacinação contra a gripe continua em 19 postos de vacinação da cidade até o dia 9 de julho. A lista com os locais está NO LINK: https://www.setelagoas.mg.gov. br/detalhe-da-materia/info/ campanha-de-vacinacao-contra- gripe-em-sete-lagoas-comecou- no-dia-13-de-abril/58223

Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus