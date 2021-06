Veterinária usa redes sociais para denunciar possível “eutanásia” no Centro de Zoonoses de Sete Lagoas

Ganhou grande repercussão nas redes sociais, nesta quinta-feira, a denúncia feita pela veterinária Maria Paula Ferrari, sobre o tratamento dos animais no Centro de Zoonoses de Sete Lagoas, onde estaria sendo praticada a eutanásia em animais. Ela fez postagens de vários vídeos que receberam comentários os mais diversos sobre o assunto.

Na publicação intitulada “Nota de Repúdio: Zoonoses de Sete Lagoas, a veterinária publicou vídeos e comentou: “Estes que eu queria salvar, eram eles”, Ela pedia ainda, que as pessoas saíssem em defesa desses animais, compartilhando seus vídeos, além de convidar para um protesto na praça da prefeitura, na quinta-feira ” Vamos lutar para que, nenhum mais morra de forma cruel e indevida”, postou.

Procurada pelo Portal Sete, Maria Paula Ferrari afirmou, que a eutanásia sempre existiu e sempre foi sua dor, tendo sempre manifestado isto em suas redes sociais. “Sempre foi um problema gigante pra mim, pessoalmente, porque nós veterinários temos centenas de pacientes saudáveis na clínica, eu tenho quatro animais positivos. Enfim saber que eles podem ser tratados e terem uma vida perfeitamente normal é muito revoltante pra mim saber, que ainda existe animais que são eutanasiados”, disse.

Ela destacou ainda, que é preciso esclarecer que para fazer controle de leishmaniose é preciso ter muitos outros controles antes de pensar num absurdo que é fazer uma eutanásia de um animal. ” Precisamos de controle populacional, castração em massa, controle do vetor e aqui nunca existiu nenhum desses controles que são realmente eficazes que sempre foi uma dor minha”, lamentou.

De acordo com a veterinária, a partir de suas denúncias, passou a receber mensagens de pessoas, que estavam sendo intimadas pelo Ministério Público para comparecer que se não tratasse seu animal com o medicamento que foi imposto pelo Zoonoses, sugerido pelo Ministério da Saúde de que essas pessoas não poderiam ficar com os animais e teriam obrigatoriamente entregá-los para o CCZ. “Isto me deixou indignada e comecei a postar e gerou uma comoção social gigante, porque as pessoas entenderam que isto é inadmissível, inaceitável” argumentou

Para Maria Paula é preciso ficar claro, que o controle da zoonoses é responsabilidade da prefeitura e cabe a ele fazer o controle populacional e não matar animais e não fazer os animais ser o vilão do problema. ” Nesta quinta-feira reunimos com o prefeito juntamente com a direção do Centro de Zoonoses e conseguimos a suspensão da eutanásia até termos uma reunião no Ministério Público, para mudar as diretrizes da zoonoses. Os advogados da defesa animal estão articulando e vamos tentar um acordo reunindo várias opiniões técnicas, para que consigamos mudar essa abordagem e essa atitude do zoonoses”, finalizou a Maria Paula Ferrari.

Nota da Prefeitura

O Centro de Controle de Zoonoses de Sete Lagoas (CCZ) repudia veementemente a fake news que vem sendo veiculada nas redes sociais sobre sacrifício indiscriminado de cães em sua unidade. A eutanásia de cães com resultado positivo para Leishmaniose é preconizada pela Portaria Nº 1.138, de 23 de maio de 2014, do Ministério da Saúde. A Portaria “define as ações e os serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública” e em seu artigo 3º determina que “São consideradas ações e serviços públicos de saúde voltados para a vigilância, a prevenção e o controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública: IX – eutanásia, quando indicado, de animais de relevância para a saúde pública”. (Link:https://bvsms.saude.gov. br/bvs/saudelegis/gm/2014/ prt1138_23_05_2014.html)