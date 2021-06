Polícia Civil realiza “Operação Narco” no combate ao tráfico de drogas em Sete Lagoas, Matozinhos e Pedro Leopoldo

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por intermédio do 19º Departamento de Polícia Civil de Sete Lagoas, realizou na manhã desta quinta-feira (24), o cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão, nas cidades de Sete Lagoas, Pedro Leopoldo e Matozinhos, com o objetivo de realizar o combate ao crime de tráfico de drogas.

A operação foi lançada pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (SENAD), em conjunto com a Secretaria de Operações Integradas/Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem abrangência em todo o país, recebeu a denominação “Narco Brasil”.

As atividades de todas as Polícias Civis do país se iniciaram no dia 01/06/2021 e terão ações até o dia 30/06/2021 com realização de diversas etapas que foram propostas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, para o enfrentamento a esse tipo de crime.

Em Sete Lagoas o suspeito J.S.R, 31 anos foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas e após os procedimentos foi encaminhado ao Sistema Prisional.

Com Ascom/ Polícia Civil