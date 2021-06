Prefeitura continua com o cronograma de vacinação; saiba quem pode vacinar

Nesta quinta-feira, dia 24, a Prefeitura abre mais uma oportunidade para vacinação de pessoas de grupos prioritários que não receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em calendários definidos anteriormente. Serão contempladas pessoas a partir de 55 anos, com deficiência e com comorbidades, além de trabalhadores da Saúde, da Educação, da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O “chamadão” será realizado no ginásio Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) a pé e, em sistema drive thru, no estacionamento do Shopping Sete Lagoas, de 9h às 16h. Além de documentos comuns como identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa), todos devem ficar atentos à documentação exigida para cada grupo específico.

E neste sábado, dia 26, será a vez de lactantes com bebês de até seis meses, grávidas e puérperas até 45 dias após o parto receberem a primeira dose do imunizante, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI) definido pelo Ministério da Saúde, no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha), de 08h15 às 13h. Documentos necessários: identidade com foto, cartão do SUS ou CPF, comprovante de endereço em nome da pessoa. Lactantes devem apresentar ainda o documento de registro de alta hospitalar ou certidão de nascimento da criança. Já gestantes e puérperas devem apresentar também o comprovante da condição de gestante ou puérpera até 45 dias após o parto.

No sábado também vão receber a 1ª os profissionais do transporte coletivo urbano, rodoviário e escolar de Sete Lagoas. A vacina não vai contemplar motoristas particulares, taxistas,motoristas de aplicativos e motoboys. O local da vacinação será o ginásio Vinício Dias Avelar, na av. José Sérvulo Soalheiro,2.420, no bairro Nova Cidade no horário de 8h30 às 15h. Documentação necessária: carteira de trabalho ou crachá funcional, contracheque ou carteira de sócio em sindicato da categoria profissional, além de documento de identidade com foto e comprovante de endereço em nome da pessoa, cartão do SUS ou CPF.

Acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência. Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou um pacote de ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta terça-feira, 22 de junho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 71.781 pessoas. Já a segunda dose foi aplicada em 27.276 pessoas. Lembrando que a vacinação contra a gripe continua em 19 postos de vacinação da cidade até o dia 9 de julho. A lista com os locais está NO LINK.

Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social.

