Vágner Mancini estreia em momento de pressão do América, que tem ‘decisão’ diante do Juventude

O América recebe o Juventude nesta quinta-feira (24), às 16h, no Independência, pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, buscando mais que sua primeira vitória na competição. O Coelho joga para evitar a lanterna da competição, que pode ser do Coelho até com um empate diante do time gaúcho.

A partida marcará a estreia do técnico Vágner Mancini, que já teve passagens por Cruzeiro (2011 e 2012) e Atlético (2019) e fez seu último trabalho no Corinthians, sendo demitido antes do Brasileirão por causa dos resultados ruins.

Ele entra no lugar de Lisca, que deixou o Coelho após a derrota de 2 a 0 para o Flamengo, na terceira rodada da competição.

No seu primeiro desafio, o novo comandante do Coelho tem um grande problema. Com uma lesão muscular, Ademir, principal atacante do clube, desfalcará a equipe. Felipe Azevedo deve ser o seu substituto.

Na lateral esquerda, João Paulo, que vem de longo período fora da equipe titular por causa de lesão muscular, deve voltar.

Outra novidade no setor deve ser a entrada do zagueiro Lucas Kal, que retonou ao clube após uma passagem pelo futebol português, na vaga de Anderson, que falhou no gol da virada palmeirense na derrota americana por 2 a 1 no último domingo.

O Juventude vem de vitória na sua última partida, quando fez 1 a 0 no Sport, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA

Jori; Eduardo, Anderson Jesus (Lucas Kal), Eduardo Bauermann e João Paulo; Ramon, Juninho, Geovane e Alê, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Vagner Mancini

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Matheus Jesus e Wescley; Paulinho Boia, Chico e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos

DATA: 14 de junho de 2021 (quinta-feira)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Wagner do Nascimento Magalhaes, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Lilian da Silva Fernandes Bruno. Trio do Rio de Janeiro

VAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere