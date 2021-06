Drogaria Araujo abre vagas de liderança em Sete Lagoas

Contratações serão feitas para os cargos de gerente e subgerente de loja.

A Drogaria Araujo está com vagas de emprego abertas nas cidades de Muriaé, Três Pontas, Itaúna, Boa Esperança, Bom Despacho, Divinópolis, Sete Lagoas, Arcos e Alfenas, para os cargos de gerente e subgerente de loja. Os interessados devem cadastrar o seu currículo no site www.trabalheconosco.vagas.com.br/drogaria-araujo. A Drogaria Araujo desenvolve o programa Incluir e informa que Pessoas com Deficiência (PCD) poderão concorrer a essas vagas. A empresa garante benefícios para todas as funções, como assistência médica, assistência odontológica, convênio farmácia e participação nos lucros e resultados.

Descrição

Na Araujo o líder é aquele que inspira o seu colaborador pelo exemplo, capaz de satisfazer as necessidades do cliente e conduzir a equipe para que se engaje e alcance os resultados. A busca por melhores resultados é constante e, para isso, é preciso usar métodos e identificar oportunidades para o negócio de forma sistêmica, proativa e inovadora.

Atividades

Atender as demandas dos clientes;

Gestão de equipes;

Controle e acompanhamento de indicadores de desempenho da equipe e loja, desenvolver e executar planos de ação, visando o alcance das metas da loja sob sua responsabilidade;

Responsável pela interface da loja com os setores administrativos e de suporte, gestão financeira da loja, gestão da infraestrutura, gestão de estoque dos produtos, gestão de pessoas, gestão do estoque de insumos da loja;

Garantir que toda a documentação legal e obrigatória esteja em concordância com a legislação;

Realizar procedimentos inerentes a prevenção de perdas, riscos e segurança;

Atender a representantes de órgãos fiscalizadores;

Garantir a correta organização, precificação e limpeza da loja de acordo com o padrão estabelecido.

Requisitos

Graduação completa e/ou cursando em Administração de Empresas ou áreas afins;

Experiência no ramo varejista e em cargos de liderança;

Pós-graduação na área será considerado um diferencial;

Disponibilidade para trabalhar em diferentes horários e escalas.

História



A Drogaria Araujo é referência para os mineiros. Sua história começou em 1906 com a chegada do jovem Modesto Carvalho de Araujo (avô do atual presidente da drogaria) na recém-fundada capital, Belo Horizonte. Homem de visão e fortes valores, como ética, seriedade e honestidade, o Sr. Modesto construiu em bases sólidas essa empresa que hoje está presente em Belo Horizonte, Região Metropolitana e interior de Minas Gerais com mais de 300 lojas e atendendo a todo Brasil pelo site www.araujo.com.br.

Modesto Araujo Neto, terceira geração à frente da empresa, está realizando o sonho de seu avô com a inauguração de lojas por toda a capital mineira e, ainda expandiu esse desejo, chegando em 45 cidades do estado de Minas Gerais. Com 115 anos e mais de 9 mil funcionários, a Drogaria atende 55 milhões de clientes por ano.

