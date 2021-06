Vereador Caio Valace pede estudo técnico sobre proposta de redução do duodécimo da Câmara

Durante reunião ordinária virtual, realizada na manhã desta terça-feira, 22, na Câmara Municipal de Sete Lagoas, o vereador Caio Valace respondeu ofício do Observatório Social de Sete Lagoas (OS-7L). No ofício, o Observatório pede redução de repasses do duodécimo da Prefeitura de Sete Lagoas para a Câmara, de 6% para 4%, correspondente à receita orçamentária do Município.

“Estudo essa matéria há muito tempo, precisamos qualificar esse debate. O Legislativo é um dos poderes integrantes do Município, independente e em harmonia com o Executivo, conforme a Lei Orçamentária Municipal. O duodécimo é uma das garantias dessa independência, não estando sujeito ao fluxo da arrecadação municipal.

A Câmara depende desse repasse para fazer frente às suas despesas, para que os vereadores tenham liberdade de legislar e fiscalizar”, argumentou Caio Valace. O vereador lembrou ainda que o percentual vigente foi estabelecido após estudos técnicos de viabilidade. Sua modificação, então, também demandaria estudos técnicos que comprovem que, com a redução, não haverá comprometimento dos trabalhos da Casa e riscos para sua independência.

Em seguida, o vereador fez vários questionamentos. “A remuneração dos servidores da Câmara está adequada à sua função, proporcional e isonômica em relação ao Executivo? Ocorre defasagem em relação a outros municípios que justifique o reajuste? Os critérios estão adequados à situação de modo a assegurar que não tenha ocorrido sobras em virtude de provimento inadequado de cargos? O sistema legislativo está atualizado segundo as demandas tecnológicas atuais? Existe alguma garantia de que não haverá queda significativa na arrecadação, afastando o risco de prejuízos para a função legislativa? O processo legislativo está sendo praticado em conformidade com as necessidades?”, foram algumas indagações feitas pelo edil.

Para Caio Valace, é preciso analisar se a Câmara dispõe de corpo técnico para avaliar a correta aplicação dos recursos e garantir a qualidade dos serviços prestados pela Casa. Como exemplo, o vereador lembrou quando, em 2013, a planta de valores da cidade foi atualizada, elevando o IPTU a valores extratosféricos sem que um estudo técnico sério tivesse sido feito. “Considerando a responsabilidade com a qual vossas senhorias conduzem seus relevantes trabalhos, acredito que detenham esse criterioso estudo e gostaria, antes de aderir ao vosso projeto, que ele me fosse encaminhado para análise. Sendo certo que, se todos esses fatores tiverem sido contemplados, justificando o percentual sugerido, terei prazer em aderir e defender a ideia lutando até sua efetiva implementação”, finalizou o vereador, em resposta ao OS-7L.

Comunicação e Gestão de Mídias Sociais Vereador Caio Valace