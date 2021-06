Aprenda a terapia caseira para voltar a sentir cheiro depois da Covid-19!

Cerca de 65% das pessoas infectadas com o novo coronavírus experimentam alteração no paladar ou no olfato, que tende a ser repentina e severa. Infelizmente, isso ocorre mesmo sem a presença de outros sintomas respiratórios como o nariz entupido, por exemplo.

Ficar sem sentir gosto, sem sentir o cheiro das coisas ou perceber odores estranhos, realmente é bem ruim. A boa noticia é que tem uma terapia simples para fazer em casa para estimular e acelerar a volta das funções normais, ela é conhecida como “treinamento olfatório”.

Antes de conferir o passo a passo, Dr. Alexandre Colombini ressalta que a reabilitação precisa ser realizada duas vezes ao dia, por pelo menos três meses.

Treinamento Olfatório:

– Separe alguns fracos de vidro para introduzir os alimentos abaixo citados;

– Em cada recipiente separado, coloque os produtos: pó de café, mel, cravo, vinagre de vinho tinto, essência de baunilha, suco concentrado de tangerino e pasta de dente. O ideal é que a pessoa tenha seu próprio kit, caso tenham mais pacientes na mesma família/casa.

– Duas vezes ao dia, por pelo menos três meses, inale cada porção por 10 segundo com intervalo de 15 segundos.

“Na maioria dos casos, a ausência de olfato nos pacientes tem durado, em geral, de quatro a seis semanas, infelizmente. Por isso, é importante trabalhar e estimular a capacidade olfatória e mental. É válido lembrar que este treinamento não substitui a consulta médica, pois apesar de menos comum, gripes, resfriados, doenças como rinites e sinusites crônicas e até neurológicas também podem afetar o nervo olfatório”, explica o otorrinolaringologista.

Segundo Dr. Alexandre, outro sintoma da COVID- 19 é distorção do olfato denominado Parosmia, quando o paciente sente cheiro de uma coisa boa e interpreta como o odor ruim ou ao contrário. Fique alerta.

Sobre o médico:

Dr. Alexandre Colombini é Otorrinolaringologista, formado pelo renomado Instituto Felippu e Membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial – ABORL-CCF. Suas áreas de atuação: Otorrinolaringologia clínica e cirúrgica com enfoque nas patologias nasais, cirurgia endoscópica, ronco e apneia.

