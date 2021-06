Covid-19: Sete Lagoas registra óbito de uma mulher de 26 anos, além de três homens. Confira o boletim desta quarta (23)

Sete Lagoas chega nesta quarta-feira, 23 de junho, somando 20.872 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 62 casos: 35 mulheres e 27 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.093 pessoas (16,6% a menos que na semana passada) e 5.087 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 40.916 desde o início da pandemia.

Quatro óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: dois homens de 49 e 59 anos, ontem, e, hoje, uma mulher de 26 anos e um homem de 64 anos, todos ocorridos no Hospital Municipal. A cidade chega a 552 óbitos, 40 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 238 pessoas em isolamento domiciliar (18% a menos do que na semana passada) e 20.042 já curados.

Hospitalizados

Dos 89 internados hoje, 43 estão em UTI e 46 em enfermaria. Entre os internados em UTI, 21 são de Sete Lagoas e 22 de outras cidades da região, sendo cinco de Papagaios, cinco de Pompéu, quatro de Maravilhas, dois de Paraopeba, dois de Paineiras, dois de Belo Horizonte, um de Fortuna de Minas e um de Funilândia. Entre os internados, 72 testaram positivo para Covid, seis tiveram resultado negativo e 11 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 12 internações, sendo quatro em UTI, três delas em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão 45 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital da Unimed são 21 pacientes internados, sendo oito em UTI. E na UPA estão hoje 11 internados, três deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está abaixo dos 80%, em 78%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 79%.

Vacinação

E neste sábado, dia 26, será a vez de lactantes com bebês de até seis meses, grávidas e puérperas até 45 dias após o parto receberem a primeira dose do imunizante, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI) definido pelo Ministério da Saúde, no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha), de 08h15 às 13h. Documentos necessários: identidade com foto, cartão do SUS ou CPF, comprovante de endereço em nome da pessoa. Lactantes devem apresentar ainda o documento de registro de alta hospitalar ou certidão de nascimento da criança. Já gestantes e puérperas devem apresentar também o comprovante da condição de gestante ou puérpera até 45 dias após o parto.

Acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência. Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou um pacote de ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta terça-feira, 22 de junho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 71.781 pessoas. Já a segunda dose foi aplicada em 27.276 pessoas. Lembrando que a vacinação contra a gripe continua em 19 postos de vacinação da cidade até o dia 9 de julho. A lista com os locais está NO LINK.

Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Por Ascom Prefeitura