Polícia Civil de Sete Lagoas realiza leilão de veículos em julho

A Polícia Civil de Sete Lagoas realizará, nos dias 9 e 10 de julho, um leilão de veículos apreendidos em operações. Os automóveis, estarão disponíveis para visitação do dia 2 ao dia 8 de julho no Auto Socorro Silva, Auto Socorro Fênix e Auto Socorro Michelle & Michel.

Para participar do leilão é necessário se cadastrar até o dia 25 de junho pelo e-mail leilão.setelagoas@policiacivil.mg.gov.br. Os lances serão feitos nos dias do leilão, marcados para começar às 9h no Mercado San Pietro.

Devido às medidas de prevenção à Covid-19, a data e o local do evento poderão ser alterados no intuito de melhor adequação à quantidade do público arrematante ou em virtude do agravamento da pandemia.

Mais informações: 1ª Delegacia Regional de Sete Lagoas – (31) 3697-2550.

Ascom/Polícia Civil