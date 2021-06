Presidente compõe mais uma importante Frente Parlamentar durante Reunião Ordinária desta semana

Mais uma vez os vereadores proporcionaram grandes debates ao longo da Reunião Ordinária que aconteceu nesta terça-feira (22), na Câmara Municipal. Um deles envolveu o Parecer Contrário da Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) ao Projeto de Lei Ordinária 191/2021 de autoria do vereador Janderson Avelar (MDB).

O texto foi impedido de ser apreciado porque o parecer contrário foi aprovado pelos parlamentares. A proposta “reconhece os serviços educacionais por meio de ofertas de aulas presenciais em escolas públicas e privadas como atividades essenciais no município de Sete Lagoas”. O autor da matéria fez uma ampla defesa e invocou até a Constituição para respaldar a proposta. “A educação é direito de todos e dever do estado”.

Caio Valace (Podemos) parabenizou Avelar “pela defesa forte e contundente”, mas, como presidente da CLJ, argumentou que “a questão não é da educação, tem tudo a ver com a saúde, a pandemia, por isso foge do contexto da defesa de vossa excelência. Não somos contra o projeto, no entanto, como essencialidade, não é competência desta Casa”, ponderou Valace.

Depois dos posicionamentos o Parecer Contrário da CLJ foi aprovado por 10 votos a seis obrigando o texto a ser retirado da pauta de votação. Outras duas matérias, o PLO 204/2021, e o Anteprojeto de Lei (APL) 400/2021, ambos de Ivson Gomes, também saíram da pauta por pedidos de vistas de Heloísa Frois e Caio Valace, respectivamente.

Durante a sessão foi composta a Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo Terceiro Setor e agronegócio no Legislativo. Se dispuseram a compor a Frente Rodrigo Braga (PV), Heloísa Frois e Ivson Gomes do Cidadania, Ivan Luiz (Patri) e Gilson Liboreiro (SD) que foi o parlamentar que requereu o grupo.

Por fim, aconteceu uma Reunião Extraordinária, a pedido de Rodrigo Braga (PV), para votação de dois textos do Executivo. O PLO 221/2032 e o Anteprojeto de Lei Complementar (APLC) 12/2021 que encerraram a tramitação no Legislativo com a aprovação.

A pauta completa da sessão pode ser acessada pelo link que segue. Abaixo você acompanha os destaques dos parlamentares na comunicação pessoal.

Gilson Liboreiro (SD): Tomamos um susto semana passada com uma portaria que desabilitou a oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças no serviço de radioterapia e habilitou a cidade de Curvelo. Não vejo problema porque é aqui perto, mas o ideal é que seja aqui em Sete Lagoas, mas foi um engano. Nesta semana atingimos a marca dos 500 mil mortos, é uma triste marca.

José de Deus (REP): Hoje quero expor minha insatisfação como defensor da família tradicional com a situação ocorrida no dia 13 de junho. Nos chegou a notícia de que um indivíduo, em um veículo, lançou uma bomba na porta de uma igreja evangélica atingindo membros e gerando ferimentos leves em fieis. Não pode se tornar uma prática aceitável em nossa sociedade.

Ismael Soares (PSD): A Polícia Civil está realizando um leilão de veículos em Sete Lagoas, são mais de 1.000 veículos à disposição. Desde 2018 não tinha um leilão na cidade. O leilão está programado para os dias 9 e 10 de julho, a visitação vai ser no socorro silva e no socorro Fênix. Nesses locais quem tem interesse em participar vai visitar os veículos e fazer o cadastro na internet.

Ivan Luiz (PATRI): Iniciamos a semana municipal de combate as drogas, terá eventos durante toda a semana. No dia 25 teremos um dia de campo e no dia 26 uma blitz educativa. A Frente Parlamentar de combate às drogas está envolvida. Iniciamos ontem essa semana com a participação de psiquiatras, psicólogos e terapeutas. Hoje teremos a participação do TEN. CEL. Luiz Marinho, conclamo os amigos que participem.

Junior Sousa (MDB): Tenho um assunto que tem se arrastado e o Poder Legislativo precisa tomar uma providência que é a falta de agua no condomínio Vale das Palmeiras no catavento. É uma taxa de R$ 95 que é paga a uma imobiliária e a gente não sabe quem tem que prestar o serviço. Convido os senhores vereadores para que possamos analisar essa situação em conjunto. Precisamos fazer algo porque os moradores estão a semanas sem abastecimento de água.

Janderson Avelar (MDB): Quero parabenizar os profissionais de saúde pela excelente atuação na vacinação. Quero pedir aos empresários que continuem a doar os lanches, as meninas estão reclamando que tem dia que vai, tem dia que não vai. Pedir os profissionais dos centros de saúde que tenham mais empatia e amor ao próximo. O momento é difícil, mas não justifica tratar a população com falta de educação.

Ivson Gomes (Cidadania): Quero trazer para o conhecimento da população dois temas. O primeiro é sobre os idosos que estavam sendo lesados no seu direito de ir e vir. Por conta de um decreto insano que limitava a quantidade de idosos no transporte coletivo, um absurdo, vários idosos foram violentados em horas e horas nos pontos de ônibus.

Caio Valace (Pode): Há muito tempo venho preocupado com a questão da educação, em especial, com as leis que regem todo esse processo no Brasil. A maioria das leis estão regulamentadas pelo Governo Federal. Em 2008 o Governo Federal editou a lei que assegura um piso nacional e Sete Lagoas passou em branco a mais de 13 anos da edição dessa lei e os profissionais da educação aguardam. Sempre venho cobrando o piso nacional porque é um direito.

Carol Canabrava (Avante): Queria citar um pouco das inúmeras denúncias e reclamações que recebi desde que entrei aqui. Estivemos no terminal urbano e constatamos essas denúncias. Vários idosos ficavam horas e horas sem saber quando poderiam usar o serviço e tiveram seu direito violado. Graças a Deus esse decreto caiu e nossos idosos tiveram seu direito reestabelecido. Merecem e não podem ser tratados com tanto descaso e desrespeito. Que nossa luta continue sendo por nossa cidade e pela população.

Rodrigo Braga (PV): Queria falar de números. Tivemos no último fim de semana um protesto porque chegamos a 545 mortes em nossa cidade, para alguns é um número para famílias é saudade e tristeza e estamos de luto junto. No brasil tivemos já 501 mil mortes. Isso é muito triste, temos um governo negacionista que não acreditou na ciência, mas destacamos o trabalho da saúde porque 16 milhões de pessoas foram salvas e fica nosso agradecimento a todos os profissionais

Heloísa Frois (Cidadania): Para as lactantes que têm feito contato com a gente gostaria de dizer que a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-americana de Saúde dizem que a amamentação deve acontecer até os dois anos de idade. Diante disso pedi ao Governador para que a vacinação para lactantes com bebê até dois anos seja estendida. Assim a imunização dos bebês aconteceria através do leite materno. O inverno começou ontem e estamos com uma estiagem nesse período. Pedir ao SAAE que faça uma campanha para conscientizar as pessoas. Ainda vejo pessoas usando mangueira com água como vassoura.

Pr. Alcides (PP): Faço menção ao Requerimento 3273/2021 que foi transformado no decreto 6556 que trata da vacinação solidária estendendo a probabilidade de pessoas que venham a doar alimentos (ração) para cães e gato. Famílias em situação de vulnerabilidade dificilmente não tem um bichinho de estimação. Solicito que a secretaria de saúde não fique focada somente na questão da Covid porque outras doenças também matam. Os procedimentos eletivos não podem esperar que a pandemia termine.

https://sapl.setelagoas.mg. leg.br/sessao/pauta-sessao/ 606/

Ascom/ Câmara Municipal