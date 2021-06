Prefeitura faz “chamadão” para grupo de pessoas que não tomaram primeira dose

A Prefeitura de Sete Lagoas abre mais uma oportunidade para vacinação de pessoas de grupos prioritários que não receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em calendários definidos anteriormente. Serão contemplados:

– Pessoas a partir de 55 anos

– Pessoas com deficiência

– Pessoas com comorbidades

– Trabalhadores da Saúde

– Trabalhadores da Educação

– Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

O “chamadão” será realizado na próxima quinta-feira, 24, quando pessoas a pé devem ir ao ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e o sistema drive thru vai funcionar no estacionamento do Shopping Sete Lagoas, de 9h às 16h.

Além de documentos comuns como identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa), todos devem ficar atentos à documentação exigida para cada grupo específico.

Acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Grávidas e puérperas que ainda não receberam a 1ª dose devem aguardar novo cronograma.

Dúvidas: 3773-2576.