Adolescente é apreendido pela PM com arma de fogo e drogas

Nesta segunda-feira (21), durante desencadeamento da Operação “Narcos Brasil” em Matozinhos, a Polícia Militar avistou um adolescente de 14 anos, já conhecido pelo meio policial pelo envolvimento com tráfico de drogas, no bairro Bom Jesus. Ao perceber a presença policial, o jovem escondeu um objeto em um buraco de um muro que estava próximo a ele. Diante da atitude suspeita, os militares realizaram a abordagem e encontraram no buraco do muro um revólver calibre 32 com 05 munições intactas e com o adolescente 06 microtubos de cocaína.

Ao realizar mais buscas pelo local, os policiais encontraram próximo ao suspeito, escondido em um monte de areia e também em outro buraco em um muro, mais 63 microtubos de cocaína, totalizando 69 microtubos da droga localizados.

Com Agência Regional de Comunicação