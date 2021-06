CCPR realiza doação de leite a entidades de Sete Lagoas

Com o aumento da pandemia do Covid-19 o Brasil vem enfrentando outras grandes dificuldades, uma delas é uma crise socioeconômica que colocou o país em risco de entrar novamente no Mapa da Fome, quando 5% ou mais da população de um país se encontra em situação de subalimentação. Desde 2018 esse número vem aumentando e tem agravado diante do atual cenário de pandemia.

Para tentar minimizar essa realidade em âmbito regional, a Cooperativa Central dos Produtores Rurais- CCPR está realizando a doação de leite a instituições beneficentes de cidades mineiras. Duas instituições de Sete Lagoas foram beneficiadas nesta ação: o Hospital Nossa Senhora das Graças e a Vila Vicentina. Ao todo, para essas duas entidades, a CCPR doou 3.000 litros de leite. A iniciativa foi realizada em parceria com a Itambé.

“O leite é um alimento rico e nutritivo e pode minimizar a situação de vulnerabilidade social que muitas pessoas estão vivendo atualmente. Como Cooperativa, nós da CCPR temos a missão de assistir e fomentar o desenvolvimento dos nossos indivíduos e das comunidades onde estamos presentes. O cooperativismo tem como princípio fortalecer a economia para atender ao social. Conhecemos o exitoso trabalho que essas entidades realizam em Sete lagoas e, por isso, a CCPR quer contribuir. Convidamos outras empresas a abraçarem essa corrente de cooperação e solidariedade”, destacou o presidente da CCPR, Marcelo Candiotto.

Além da doação de leite, a CCPR deu início a uma campanha interna para arrecadar alimentos não perecíveis entre seus colaboradores. Essa mobilização visa conscientizar sobre o momento e tentar reduzir o impacto negativo da fome de famílias brasileiras.

A doação irá abastecer a instituição por um mês, e beneficiará todos os pacientes internados e ambulatoriais. Atualmente a instituição é referência SUS em cardiologia, hemodiálise, maternidade, neurologia e oncologia na região. De acordo com a coordenadora de Projetos da instituição, Tamara Figueiredo “as doações vem colaborando para a manutenção dos serviços prestados aos pacientes”. As instituições filantrópicas vem sofrendo diversos problemas com custeio dos serviços prestados ao SUS, além de não pagamento de repasses; e devido à pandemia os mesmos se agravaram. A Tamara Figueiredo informa que para ajudar o Hospital Nossa Senhora das Graças, basta entrar em contato através do telefone (31) 2107 6042 ou 6113.

Para Geraldo de Souza, Presidente da Vila Vicentina a doação chegou em um momento oportuno e muito difícil ” Com a pandemia, as doações também reduziram, mas sempre chegam e só temos a agradecer. Devemos atribuir essas doações também à credibilidade da Sociedade São Vicente de Paulo. Fico muito agradecido à CCPR com a doação do leite, que vai nos ajudar muito em nosso consumo mensal chega a 800 litros. Graças à comunidade e ao coração bom das pessoas e empresas como a CCPR, que continuamos essa empreitada, que é responsabilidade de todos” comentou.