Decreto publicado no dia 18, revoga limite no número de idosos no transporte público

O artigo que limitava o número de idosos nos ônibus e micro-ônibus públicos em Sete Lagoas, foi revogado através de decreto publicado na sexta-feira (18), pela prefeitura municipal. Com as novas determinações, os idosos do município poderão circular livremente e sem 0 constrangimento de serem barrados na porta dos carros, por já haver lotação máxima preenchida. Os decretos 6.568 e 6.569 publicados no Diário Oficial do Município, enrijeceu as medidas de fiscalização visando evitar aglomerações e a propagação do vírus. O Decreto 6.569 (18/06/21) “dispõe sobre a intensificação da fiscalização de atividades que causem aglomeração de pessoas, em cumprimento às medidas sanitárias de prevenção à proliferação do contágio pelo Coronavírus-COVID-19 no âmbito do município…”.

A determinação se deve ao público idoso, em sua maioria, já ter sido imunizado com a dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 em Sete Lagoas. Confira:

– Com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 aplicada a praticamente todos os idosos do município, o Comitê decidiu por ampliar o acesso dessas pessoas ao transporte público. Até então, a gratuidade era limitada a quatro idosos nos ônibus e dois idosos nos microônibus. Com o decreto, o limite máximo de passageiros em pé passa a ser de 15 pessoas nos ônibus convencionais e de oito pessoas nos microônibus, independentemente da idade.

Alguns dias antes da publicação do novo Decreto, vídeos circularam pelas redes sociais, dando conta de idosos que foram barrados no embarque do transporte público, por várias vezes no mesmo dia.

É importante ressaltar que, mesmo após a aplicação da segunda dose da vacina, é necessário continuar com os cuidados recomendados pelas organizações sanitárias como, usar a máscara cobrindo o nariz e a boca, higienizar bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel, manter o distanciamento seguro e os ambientes bem ventilados.

Outras determinações foram publicadas no decreto, que pode ser conferido na íntegra no Diário Oficial do Município do dia 18 de junho de 2021. https://www.setelagoas.mg.gov.br/diario-eletronico .

Da Redação