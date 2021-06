Mais de 20 itens estão na pauta da Reunião Ordinária desta semana; veja alguns destaques

Os vereadores se prepararam para apreciar mais uma extensa pauta na Reunião Ordinária que acontece nesta terça-feira (22), na Câmara Municipal. São 22 itens no aguardo de votação pelos parlamentares que ainda se reúnem no “plenário virtual” por conta da pandemia. A sessão começa às 9h com transmissão ao vivo por todos os veículos de comunicação do Legislativo.

Depois de se manifestarem na comunicação pessoal, os agentes votam, entre outros textos, o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 204/2021 que tem como autor Ivson Gomes (Cidadania). O texto “veda a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas pela lei federal n. 11.340 “Lei Maria da Penha”, no município de Sete Lagoas”.

Em segundo turno de votação e bastante elogiado na última semana, o PLO 178/2021 volta a pauta. Os autores são João Evangelista (PSDB) e Janderson Avelar (MDB). A proposta “dispõe sobre a implantação do sistema de placas em braile nos pontos de ônibus do município de Sete Lagoas e dá outras providências”.

Da lista de Anteprojetos de Lei (APL) que será apreciada, o 321/2021 busca oferecer mais dignidade a população em situação de rua. O autor é Junior Sousa (MDB) e “institui a distribuição de kits higiene para moradores em situação de rua no município de Sete Lagoas”.

Incansável na luta pela causa animal, o vereador Ismael Soares (PSD) vai ter votado o APL 347/2021. O texto “dispõe sobre a inclusão dos conteúdos de direito dos animais e proteção animal no programa curricular das escolas públicas municipais de educação infantil e ensino fundamental e dá outras providências”.

