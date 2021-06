Guarda Municipal apreende suspeito de furto e socorre vítimas de acidente no Córrego do Diogo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas não para de trabalhar pela segurança do cidadão. Patrulhamento contínuo, operações e o atendimento de ocorrências diversas fazem parte da rotina dos agentes que atuam em todas as regiões da cidade. Duas ocorrências de destaque ocorreram entre o sábado, 19, e esta segunda-feira, 21.

No sábado, por volta das 23h30, na região central da cidade, uma patrulha da GCM deparou-se com um indivíduo que, ao avistar a viatura, ficou nervoso e dispensou uma sacola que carregava. Diante desse comportamento, o suspeito foi abordado pelos agentes e revelou ter furtado alguns materiais em uma oficina de lanternagem. Na sacola estavam uma torneira, uma luz de emergência, um chuveiro e três frisos de veículo Kombi. O suspeito foi identificado como T.S.R e conduzido à delegacia de polícia juntamente com os materiais apreendidos.

Já nesta segunda-feira, a equipe Bravo da GCM, durante patrulhamento, se deparou com um veículo capotado dentro do Córrego do Diogo com dois ocupantes no interior. O acidente ocorreu na altura do bairro Canaã. As vítimas estavam conscientes, mas com algumas escoriações. No momento, o veículo começou a pegar fogo, mas com a interferência dos agentes, o incêndio foi contido e as vítimas socorridas e posteriormente levadas por uma unidade do SAMU. A Polícia Militar ficou responsável por identificar o uso ou não de álcool pelo condutor.