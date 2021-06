Em ação rápida, PM prende suspeito de homicídio tentado

Na noite do sábado (19), policiais militares de Sete Lagoas receberam informações de que na esquina das ruas Clara Nunes com Elis Regina, no bairro Alvorada, um homem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo que foram efetuados pelo condutor de um veículo Fiat Linea.

Os militares iniciaram rastreamento, e no bairro Titamar localizaram o veículo suspeito. O condutor, ao perceber que seria abordado, evadiu em alta velocidade, sendo acompanhado pela viatura policial militar. Já no bairro Jardim Europa o veículo foi interceptado e o indivíduo W.S.O.A., 39 anos foi abordado. Em uma rua próxima ao local da abordagem, militares localizaram uma pistola calibre 380, usada no crime, e que havia sido “dispensada” pelo autor durante a fuga.

A vítima do homicídio tentado, um homem de 18 anos de idade, foi socorrido por populares ao Hospital Municipal, sofreu uma lesão no braço direito e não corre risco de morte.

O autor foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a pistola calibre 380 e 11 munições. O veículo utilizado pelo autor foi apreendido ao pátio do reboque credenciado.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar