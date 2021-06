No final de semana, Sete Lagoas registrou mais 165 novos casos; veja no boletim desta segunda-feira (21)

Sete Lagoas inicia a quarta semana de junho com 20.742 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 165 casos no fim de semana: 77 mulheres e 88 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.209 pessoas e 5.080 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 40.410 desde o início da pandemia. Um óbito em decorrência de complicações da Covid foi confirmado: um homem de 71 anos que estava internado no Hospital Municipal e faleceu na sexta-feira, dia 18. Assim, a cidade chega a 546 óbitos, 37 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 262 pessoas em isolamento domiciliar e 19.897 já curados.

Hospitalizados

Dos 92 internados hoje, 48 estão em UTI e 44 em enfermaria. Entre os internados em UTI, metade é de Sete Lagoas e a outra metade de cidades da região, sendo cinco de Maravilhas, quatro de Papagaios, três de Pompéu, dois de Paraopeba, dois de Paineiras, dois de Fortuna de Minas, dois de Belo Horizonte, e os demais de Inhaúma, Capim Branco, Funilândia e Cachoeira da Prata. Entre os internados, 76 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e 11 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 11 internações, sendo três UTI, duas delas em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão 47 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital da Unimed são 22 pacientes internados, sendo oito em UTI. E na UPA estão hoje 12 internados, sete deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está em 87,2%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 92,8%

Vacinação

Nesta terça-feira também se vacinam os trabalhadores da linha de frente que atuam na limpeza urbana e com o manejo de resíduos sólidos, na Facudade UNA, av. Secretário Divino Padrão,1.411, bairro Santo Antônio, de 9h às 16h. Documentos necessários: Identidade com foto, CPF ou cartão SUS; carteira de trabalho ou contracheque. Os nomes de todos que fazem parte do público contemplado deverão constar em listas enviadas pelos departamentos de recursos humanos das empresas Codesel e Litucera.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até este sábado, 19 de junho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 70.477 pessoas (29,1% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 27.276 pessoas (11,3% da população). Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom