Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda (21)

1º Tempo

A diretoria do Cruzeiro vê, como principal saída para a crise financeira, a transformação do clube em empresa, com a parte esportiva ficando a cargo de investidores, que injetariam recursos. O clube segue conversando com empresários cruzeirenses sobre o tema. Entretanto, o tema precisará, necessariamente, passar pela aprovação do conselho deliberativo.

De acordo com o estatuto, o Cruzeiro precisa ser, obrigatoriamente, acionista majoritário e controlador de “modo permanente na sociedade empresária ou sua sucessora que vier a constituir”. Precisa ter, no mínimo, 51% do capital social.

Dois empresários apresentaram propostas para melhorar a condição financeira do clube. Aquiles Diniz propõe a criação de um fundo de investimento com a presença de vários cotistas, enquanto Vittorio Medioli traçou duas soluções: a refundação do clube, algo não visto com bons olhos por parte de conselheiros e torcedores ou a transformação em clube-empresa.

2º Tempo

E agora críticos? Goleador do Atlético na temporada, brigando por artilharia na Copa Libertadores, e também garçom da equipe. A volta de Hulk ao futebol brasileiro, após obstáculos no início, está em momento de alto astral. O camisa 7 do Atlético já espelhou o número de gols e assistência que somou nos oito anos que defendeu a seleção brasileira: 11 gols e 5 passes para gol em 23 partidas.

Pelo Atlético, Hulk ultrapassou a marca de 370 gols (são 371) na carreira, considerando jogos oficiais e amistosos entre times profissionais. São também 152 assistências. A melhor temporada como garçom foi com o Zenit, da Rússia, em 2015/2016 – 28 assistências em 46 jogos. Já o ano mais artilheiro da trajetória do atacante foi com o Porto, de Portugal, em 2010/2011, com 40 gols em 59 apresentações.

A sensação é de que o atleta pode evoluir mais e atingir um nível que possa até reconduzi-lo à seleção brasileira. A mescla de força, habilidade e visão de jogo fazem de Hulk um dos atacantes mais difíceis de serem marcados na atual temporada de futebol aqui no Brasil.

3º Tempo

O América anunciou a contratação do técnico Vagner Mancini. O treinador de 54 anos, que substitui Lisca, assinou com o clube até o fim da temporada.

O ex-comandante do Corinthians assistiu ao confronto entre América e Palmeiras no último final de semana. A partir daí ele já passou a trabalhar com o grupo de atletas para a sequência da temporada.

Em seu último trabalho, no Corinthians, Vagner Mancini conquistou 20 vitórias em 44 jogos. Sob o seu comando, o Timão empatou 13 partidas e perdeu outras 11. Ele foi demitido em 16 de maio, após derrota para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista.

Aí está uma ótima oportunidade para ambos darem a volta por cima. Clube e treinador vivem um momento de baixo astral na temporada e até de uma certa desconfiança por parte de muitos torcedores. O bom é que no futebol não existe verdade que dure mais do que alguns poucos minutos!

Democrata faz contagem regressiva para o início do Módulo II

No final da próxima semana será dado o pontapé inicial para a realização do Campeonato Mineiro do Módulo II. A rodada inicial está programada para o dia 03 de julho e a rodada final do quadrangular decisivo está prevista para o dia 02 de outubro, totalizando, portanto, 03 meses de disputa intensa pelas duas vagas disponíveis para a elite do futebol mineiro em 2022.

Além do campeão da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, Aymorés (Ubá), e do vice União Luziense (Santa Luzia), e dos rebaixados no Módulo I de 2020, Tupynambás (Juiz de Fora) e Villa Nova (Nova Lima), estão confirmados Betim (Betim), Serranense (Nova Serrana), Democrata SL (Sete Lagoas), Democrata GV (Governador Valadares), Guarani (Divinópolis), Ipatinga (Ipatinga), Nacional (Muriaé) e Tupi (Juiz de Fora).

A primeira rodada ficou definida assim:

Sábado, 03 de julho:

15:00 – Betim x Democrata SL – Arena Vera Cruz, em Betim

15:00 – União Luziense x Villa Nova – Estádio Victor Andrade de Brito, em Santa Luzia

15:00 – Democrata GV x Aymorés – Estádio Mamudão, em Governador Valadares

15:30 – Tupi x Ipatinga – Estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora

16:00 – Serranense x Guarani – Arena do Calçado, em Nova Serrana

Domingo, 04 de julho:

11:00 – Tupynambás x Nacional de Muriaé – Estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora

A fórmula de disputa será a mesma de 2020. Os 12 clubes se enfrentam em turno único, no sistema de todos contra todos, na primeira fase, que vai de 3 de julho a 28 de agosto.

Apenas duas rodadas serão realizadas em meios de semana, nos dias 21 de julho e 11 de agosto.

Os quatro melhores se classificam para o Quadrangular Final, que será disputado no sistema de todos contra todos, em turno e returno, entre os dias 4 de setembro e 2 de outubro. Os dois melhores colocados sobem para a elite em 2020.

O Módulo II do Campeonato Mineiro seguirá sendo sub-24. No entanto, não há mais limite de inscrição de jogadores acima dessa faixa etária.

Porém, apenas sete jogadores com mais de 24 anos poderão ser relacionados por partida. Desta forma, um clube pode contratar 10 jogadores acima de 24 anos, por exemplo. Mas apenas sete deles podem ser relacionados para uma partida. O limite total de inscrições por equipe é de 30 atletas.

Para a primeira rodada da primeira fase, os jogadores devem ser inscritos até 30 de junho. A data limite para inscrições para o início do Quadrangular Final é 3 de setembro.

Serão permitidas cinco trocas de atletas na lista da primeira fase para o Quadrangular.

A Rádio Eldorado de Sete Lagoas fará a transmissão de todas as partidas do Democrata no Campeonato Mineiro do Módulo II. A emissora pode ser sintonizada através do canal 1.300 AM. Pelo facebook ou ainda pelo aplicativo da emissora, que pode ser baixado no site www.eldorado.1300.com.br.

Por Álvaro Vilaça