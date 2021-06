Aulas presenciais são retomadas em Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais

Alunos do ensino fundamental são contemplados com retorno após 1 ano e 3 meses

Alunos do ensino fundamental de Belo Horizonte voltam às aulas nesta segunda-feira (21), após 1 ano e três meses. Na rede municipal, foram convocados estudantes com idades entre seis e oito anos. As escolas particulares retornam para o ensino do 1º ao 9º ano.

Deve ser respeitado o distanciamento de 2 metros entre os alunos. Ou seja, não há restrição do número de estudantes, contato que o afastamento seja respeitado. A partir disso, a presença de todos os alunos depende da capacidade estrutural das escolas.

Interior de Minas

Cidades do interior de Minas também voltam às aulas nesta segunda-feira. Conforme autorização do programa Minas Consciente, 17 municípios que seguem o plano do governo estadual poderão restabelecer o ensino presencial para estudantes do 1º ao 5º ano.

No Norte de Minas, municípios da microrregião de Montes Claros poderão optar pelo retorno presencial das aulas.

Em Juíz de Fora, na Zona da Mata, o tema parou na Justiça. Na última semana, houve audiência entre o Ministério Público e a prefeitura, mas terminou sem acordo.

No Sul de Minas, Varginha manteve os alunos do ensino público em casa até 2 de julho — as escolas particulares podem optar pela modalidade presencial. Em Pouso Alegre, sistema híbrido. Passos também adota o sistema híbrido, mas apenas para escolas particulares. Em Poços de Caldas as aulas presenciais ainda não foram retomadas.

Na região dos Inconfidentes as aulas continuam de forma online, já que a área está na Onda Vermelha, do Minas Consciente. Segundo as secretarias municipais, não há previsão de retorno presencial do ensino.

Uberlândia não segue o programa Minas Consciente, mas teve o retorno autorizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Fonte: Itatiaia