Economia: aprenda a fazer brinquedos para os pets com materiais reciclados

Tutores podem utilizar embalagens vazias para divertir os animais de estimação

Durante a pandemia, com o distanciamento social em que sair de casa se tornou algo cada vez mais difícil, muitos tutores precisam encontrar alternativas para distrair seus pets e realizar atividades que distraiam os animais.

Quando se fala nisso, o principal assunto que surge é o enriquecimento ambiental , com brinquedos e acessórios para que cães e gatos tenham com o que se distrair, gastando energia e se estimulando intelectualmente, sem sair de casa. O que também se sabe é que esses mimos para os pets, geralmente, não são itens tão acessíveis, financeiramente falando.

Nesse contexto, separamos algumas dicas de brinquedos feitos com materiais comuns, de dentro de casa, e que são muito úteis para distrair o pet, dando uma utilidade criativa a algo que seria descartado no lixo.

” Existem diversos tipos de brinquedos que podem ser feitos com utensílios que já temos em casa, como embalagens vazias, por exemplo. Brinquedos que estimulam o olfato do animal, com um petisco escondido, são interessantes para distraí-lo. Um brinquedo que tenha uma textura diferente, como uma corda, mas que também faça barulho, pode deixar um cachorro entretido por horas “, explica a médica veterinária Thais Matos.

Bandeja de Ovo

Divulgação/DogHero Uma simples bandeja de ovo pode servir de brinquedo para gatos, que costumam ignorar brinquedos caros mesmo

O tutor pode aproveitar uma bandeja de ovo limpa para adicionar um pouco de ração ou petiscos em cada espaço dos ovos. O brinquedo funcionará como um comedouro lento, fazendo com que o pet coma devagar e se distraia ao conseguir pegar as rações.

Fonte: canaldopet.ig.com.br