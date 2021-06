Semana Municipal de Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas tem programação em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – e o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD) realizam, a partir desta segunda-feira, 21, uma programação especial em comemoração à Semana Municipal de Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas. Os eventos integram um seminário que vai até o próximo sábado, 26. Devido à pandemia, o evento será realizado em ambiente virtual seguindo todos os protocolos sanitários de segurança, por meio do Instagram do Conselho (@comadslmg).

Em Sete Lagoas, a semana de prevenção foi instituída por meio da Lei nº 7.224 de 5 de maio de 2006. A proposta anual ocorre sempre na semana do Dia Internacional de Combate às Drogas, celebrado no dia 26 de junho. “Toda a sociedade e, principalmente, as famílias devem fazer parte deste processo. O núcleo familiar é um espaço fundamental para promover a prevenção”, comenta Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

O seminário será aberto à participação de todos e a programação terá temas variados com a participação de diversas entidades. A principal ideia é que, fortalecendo a integração entre todos os segmentos sociais, possa ser criada uma rede de engajamento afim de promover ações de prevenção. “A Semana foi criada em 2012 e, ao longo de cinco dias, ocorrerá um conjunto de ações para mobilizar e conscientizar a população sobre atitudes individuais e coletivas de prevenção”, explica Taysa Silva, presidente do COMAD.

COMAD

Em Sete Lagoas, o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD) foi reestruturado pela Lei Nº 8.214, de 19 de novembro de 2012. O Conselho é um órgão normativo e deliberativo responsável pela elaboração, articulação, implantação, acompanhamento e fiscalização da Política Municipal sobre Drogas, em sintonia com as Políticas Estadual e Nacional, sendo formado por representantes da sociedade civil e governamental. O principal papel de um Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas consiste na formulação, acompanhamento, gestão e articulação da Política Municipal sobre Drogas.

A programação tem a cooperação do Alcoólicos Anônimos do Brasil e do escritório de serviços locais de Alcoólicos Anônimos de Sete Lagoas. São parceiros: ACI Sete Lagoas, CDL Sete Lagoas, Prefeitura de Sete Lagoas, comunidades terapêuticas, Defensoria Pública, Guarda Civil Municipal, Instituto Mix, imprensa local, 25° Batalhão da PMMG, Secretarias Municipais de Assistência Social, de Educação, Esportes e Cultura e Seltrans.

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 21 de junho

Prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas e Programa Nacional de Controle ao Tabagismo (PNCT) – Dr. Aluísio Cabral e Leonardo Silva

Roda de conversa com Isabella Oliveira, Jairo Barreto Guimarães Filho

Terça-feira, 22 de junho

Prevenção, Violência e Criminalidade – Ten. Cel. PM Luiz Faustino Marinho Junior e Cb Matteus Fonseca

Roda de conversa PROERD

Quarta-feira, 23 de junho

O esporte como fator de proteção ao uso/abuso de álcool e outras drogas – Dr. Claudio Batista – medicina esportiva

Roda de Conversa Esportes x Cultura- Paulo Godoy (Mestre Paulinho Godoy), Adney Pereira Rodrigues (Mestre Marinheiro) e Paulo Henrique de Souza (Paulinho do Boi)

Quinta-feira, 24 de junho

– Codependência – Gislene Inocêncio

Roda de Conversa com responsáveis pelas comunidades terapêuticas Clemente, Caio e Rock Hudson

Sexta-feira, 25 de junho

– A política sobre drogas – Perspectivas e Desafios – Ivan Luiz e Leandro Coelho

Roda de Conversa sobre história de superação com Ivan Luiz, Warley Moura e Hudson Fabiano dos Santos

(Horário previsto das lives: 19h às 20h30). Link: http://www.instagram.com/ comadslmg

No dia 25/06 haverá ainda uma ação voltada ao público em situação de rua, evento presencial na praça Dom Carmelo Mota seguindo todos os protocolos de segurança, de 09h às 15h.

Sábado, 26 de junho

Campanha educativa da equipe da Seltrans: “Quer ajudar? Evite dar esmolas. Oriente”.