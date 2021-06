PM prende suspeito e apreende menor por roubo no Boa Vista, em Sete Lagoas

Nessa sexta feira ( 18) , por volta das 20hs , após a PM tomar conhecimento de crime de roubo ocorrido no Bairro Boa Vista , próximo a orla da Lagoa , rapidamente foi desencadeada uma operação policial nas proximidades do local do crime, e após operação a Polícia Militar obteve êxito em prender um maior , apreendeu um menor de idade envolvido no crime , bem como foi apreendida a réplica de arma de fogo e recuperada a bicicleta subtraída na ação criminosa.

O maior preso e menor , foram conduzidos a Delegacia de Sete Lagoas juntamente com material apreendido e recuperado .

Agência Local de Comunicação do 25 BPM