Um homem identificado com iniciais T.O foi assassinado no início da noite desta sexta-feira (18) no Bar da Cristina, no bairro Jardim dos Pequis.

O crime ocorreu por volta de 19h30. Testemunhas relataram, que o homem estava no bar quando foi surpreendido e alvejado com pelo menos oito tiros. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo em unidade hospitalar.

Suspeitos ainda não identificados. Ocorrência em andamento, matéria em atualização.

Com Plantão Regional