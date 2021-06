Polícia Civil prende suspeito por uso de documento falso

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (18/6), um homem de 31 anos por uso de documento falso. Ele foi detido em Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde tentava realizar prova de legislação de trânsito para outra pessoa.

Policiais civis que compõem a Comissão Examinadora Permanente em Sete Lagoas, ao realizarem a conferência das assinaturas, desconfiaram da identificação do suspeito. Ao ser indagado, o homem confessou que havia sido contratado por R$ 200 para realizar a prova no lugar do candidato verdadeiro.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Pedro Leopoldo, onde a delegada responsável, Priscila Pereira Santos, autuou-o em flagrante por uso de documento falso.

Ascom/ Polícia Civil