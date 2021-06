Deputado Douglas Melo recebe confirmação da manutenção do tratamento de câncer em Sete Lagoas

O Ministério da Saúde irá alterar a publicação

Após intermediação do deputado Douglas Melo, o Governo do Estado solicitou que o Ministério da Saúde corrija erro material relacionado ao tratamento de câncer no Hospital Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas. O parlamentar denunciou na última quarta-feira (18) a falha grave na Portaria de número 659, do Ministério da Saúde, que descredenciava o tratamento de câncer de Sete Lagoas e transferia para o Hospital Imaculada Conceição, localizado no município de Curvelo.

A publicação que assolou pacientes, familiares e toda região de Sete Lagoas era referente ao descredenciamento do tratamento de radioterapia que não é ofertado pelo Hospital Nossa Senhora das Graças. Douglas Melo agiu rapidamente para sanar o erro, dialogando com o Governo Estadual, deputados federais e senadores mineiros. Douglas foi enfático novamente “Jamais me calarei diante do absurdo, contem sempre com meu trabalho. Hoje, recebi em meu gabinete a troca de e-mails entre o estado e a união, no qual a pasta da saúde solicita a correção da Portaria Ministerial referente ao credenciamento do Nossa Senhora das Graças. Afirmo para todos: o tratamento de câncer não irá sair de Sete Lagoas” finaliza.

O documento que Douglas Melo recebeu possui o seguinte teor “Informo que a publicação da reabilitação do serviço de oncologia de Sete Lagoas, no Hospital Nossa Senhora das Graças (CNES 2206528), foi publicada de forma errônea pelo Ministério da Saúde. A solicitação Deliberada na CIB-SUS/MG foi a troca de habilitação do serviço de radioterapia, de Sete Lagoas para Curvelo, com a manutenção da habilitação de Sete Lagoas como UNACON para realização de cirurgias oncológicas e tratamento de quimioterapia ”. As informações foram assinadas pela pela Sra. Cristiane Barbosa Marques, Especialista em Políticas e Gestão na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, a pedido do Secretário que está à frente da gestão, Sr. Fábio Baccheretti. A União informou que a pasta Técnica que confeccionou a Portaria já está trabalhando para retificação do erro.