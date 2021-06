Sete Lagoas fecha a semana com 90% de ocupação de leitos na UTI. Confira no boletim, desta sexta (18)

Sete Lagoas vacina profissionais do ensino médio, grávidas e puérperas a partir dos 18 anos

Sete Lagoas chega nesta sexta-feira, 18 de junho, somando 20.577 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 75 casos: 32 mulheres e 43 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.271 pessoas e 5.054 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 40.094 desde o início da pandemia. Nenhum óbito em decorrência de complicações da Covid foi registrado nas últimas 24 horas. Assim, a cidade segue com 545 óbitos, 29 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 277 pessoas em isolamento domiciliar e 19.726 já curados.

Hospitalizados

Dos 89 internados hoje, 47 estão em UTI e 42 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 23 de Sete Lagoas e 24 de outras cidades da região, sendo cinco de Papagaios, quatro de Maravilhas, três de Paraopeba, dois de Pompéu, dois de Caetanópolis, dois de Paineiras, e os demais de Inhaúma, Fortuna de Minas, Abaeté, Belo Horizonte, Funilândia e Cachoeira da Prata. Entre os internados, 72 testaram positivo para Covid, 13 tiveram resultado negativo e quatro aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 14 internações, sendo três em UTI, nenhuma em leito do SUS. No Hospital Municipal estão 40 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital da Unimed são 21 pacientes internados, sendo oito em UTI. E na UPA estão hoje 14 internados, seis deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação se mantém em 85,4%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 90%.

Minas Consciente

O Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado, definiu nesta quinta-feira, 17, que a macrorregião Triângulo do Norte deve regredir para a onda vermelha do Minas Consciente e a macrorregião Sudeste avança para a onda amarela, se juntando à macrorregião do Vale do Aço. Todas as demais macrorregiões, incluindo a Central, da qual Sete Lagoas faz parte, permanecem na onda vermelha do programa.

Vacinação

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – montou uma verdadeira força-tarefa ontem e conseguiu bater mais um recorde de vacinação em um único dia: 4.905 doses aplicadas nos três pontos de vacinação. Até o momento, já foram mais de 96 mil doses entre primeira e segunda aplicação, sendo 68.801 na 1ª dose (28,5% da população) e 27.274 de reforço (11,3% da população). Além das pessoas que têm idade a partir de 55 anos, também se vacinaram hoje os profissionais da educação fundamental a partir de 18 anos e grávidas e puérperas a partir de 25 anos.

Neste sábado, dia 19, será a vez dos profissionais da educação do Ensino Médio em Sete Lagoas, a partir de 18 anos de idade, no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e ginásio Vinício Dias de Avelar (Av. José Sérvulo Soalheiro, 2420, bairro Nova Cidade), de 8h às 12h. Os documentos necessários são, para servidores de escolas públicas, nome em lista fornecida pela Secretaria Municipal de Educação, identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS. Já para os profissionais de escolas particulares, a declaração do diretor da escola confirmando a função no ensino médio, carteira de trabalho ou contracheque, identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS.

Já na próxima segunda-feira, 21, a Prefeitura continua com o cronograma de vacinação para gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, desta vez, a partir de 18 anos de idade, na Clínica Inovar (rua Nestor Andrade, 142, Chácara do Paiva), de 09h às 16h. Os documentos necessários são comprovante da condição de gestante ou puérpera até 45 dias após o parto, comprovante de endereço em nome da pessoa, cartão SUS ou CPF. Pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência. Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Dúvidas

Com o objetivo de tirar dúvidas da população sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas, o responsável técnico de Imunização do Município, Guilherme Menezes, protagoniza a websérie "Dúvidas Sobre a Vacina", onde ele responde a questões sobre logística, grupos prioritários, prazos e outras informações. Os primeiros episódios já estão disponíveis NO LINK: http://https//www.youtube.com/ playlist?list=PL9Q-uSQ1- 616VVC1GLSJ_3raVId5W8nIi.