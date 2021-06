Amigos promovem vaquinha virtual para ajudar o entregador Zé Hélio; saiba como participar

Está em andamento uma campanha/vaquina virtual para ajudar o entregador Zé Hélio, que há 30 anos trabalha com a distribuição de jornais e revistas em Sete Lagoas.

O crime ocorreu no dia 8 de junho, quando levaram a moto Titan (2010) – placa HKG 9434 enquanto rezava na Paróquia de N. S. das Graças, no bairro de mesmo nome. “É meu meio de trabalho. Todos que me conhecem sabem que amo o que faço e agora preciso de outra moto para recomeçar. Peço a sua doação para a campanha e, assim, continuar levando notícias a todos. Obrigado de coração”, agradeceu Zé Hélio.

Clique no link abaixo e participe da vaquinha virtual:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/campanha-solidaria-uma-moto-nova-para-o-jornaleiro

Com Plantão Regional 24h