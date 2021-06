Mulher dá a luz em base da Via 040, em Contagem

Sara é o 28º bebê a nascer com apoio das equipes da Via 040

A madrugada desta sexta-feira (18/6) proporcionou mais um momento especial para equipes da Via 040, embora já não tão inédito assim. Por volta das 2h15, uma usuária da rodovia, com origem de Ribeirão das Neves, estava a caminho da maternidade quando parou na base de atendimento localizada no km 525, em Contagem. Leonardo, condutor do veículo, encostou o carro próximo ao local onde ficam estacionadas as ambulâncias da Concessionária, solicitando apoio.

As equipes de resgate foram até o veículo e identificaram que Nary Carvalho estava em trabalho de parto e, prontamente, foram executados os procedimentos necessários para o atendimento pré-hospitalar. Nesse momento, Sara veio ao mundo! Desde 2015, esse é o 28º bebê a nascer com apoio das equipes da Via 040, o quarto só em 2021. Nary e Sara foram encaminhadas para a maternidade da Unimed, em Contagem, e passam bem.

Assessoria de Imprensa/Via 040