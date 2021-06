Cel. Rodrigo Coimbra foi o entrevistado do Passando a Limpo desta sexta (18)

O Cel. Rodrigo Coimbra foi o convidado do programa Passando a Limpo desta sexta-feira (18), quando falou sobre diversos assuntos relevantes à comunidade sete-lagoana, como a redução no índice de crimes violentos, o apoio da população por meio do Disque Denúncia (181), além da parceria firmada com a Rede de Ensino Promove, dentre outros temas.

Oriundo de Bom Despacho, Cel. Rodrigo ingressou na Polícia Militar em 1992, Foi aspirante no 8º Batalhão na cidade de Contagem, onde esteve até o posto de 2º Tenente. Em seguida foi para o 23º Batalhão de Divinópolis, foi promovido a Capitão, retornando à cidade natal, Bom Despacho, onde atuou em diversas seções. Em 2011 foi patenteado Major sendo escalado para a Companhia Independente de Pará de Minas, comandou a Companhia de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário em Bom Despacho, comandou o 7º Batalhão de Bom Despacho, como Tenente Coronel, em seguida o 23º Batalhão de Divinópolis e promovido a Coronel, e no segundo semestre de 2020 veio trabalhar em Sete Lagoas.

Comemorando a queda no número de crimes violentos na 19ª RPM e ocupando a primeira posição no ranking das regionais do Estado, o Comandante da segurança de Sete Lagoas e de mais 16 municípios da região, Cel. Rodrigo Coimbra, participou do programa Passando a Limpo da Rede Eldorado de Comunicação, onde ressaltou apoio da comunidade local, adaptação dos serviços durante a pandemia, e a parceria da PM com as Faculdades Promove. Coimbra é Comandante da 19ª Região da Polícia Militar que abrange o 25º Batalhão da Polícia Militar e a 11º Batalhão de Pedro Leopoldo.

Em Sete Lagoas desde o segundo semestre de 2020, o Coronel Rodrigo considera a cidade boa para se morar, e relatou que a segurança no município têm sido cada vez maior. “Hoje nós somos a região, dentre as 19 regiões do Estado, a primeira em redução criminal de crimes violentos. Somos a região que mais diminui o índice criminal no estado de Minas Gerais”, evidenciou.

Ele esclareceu que o Estado é dividido em 19 regiões operacionais, a 19ª é composta pelo 25º Batalhão que possui 12 municípios sob sua jurisdição e a 11ª Companhia Independente que está sediada em Pedro Leopoldo, com mais quatro cidades. Sob o comando do Coronel Rodrigo estão 700 militares.

Em números, o comandante pontuou que, apenas em 2021, mais de 170 armas de fogo foram apreendidas, o que corresponde a 23,19%. A diminuição dos crimes violentos registrou 44,34%, sendo furtos de 12,4% e homicídio consumado de 38,1%. Além disso, a 19ª Região vem cumprindo a meta estabelecida na taxa de reação imediata, quando há prisão do criminoso.

O Cel. Rodrigo Coimbra reforçou que esses resultados se devem graças ao empenho da Polícia Militar e de seus parceiros como, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, a Polícia Penal e outras instituições.

De acordo com o Coronel, um aspecto relevante para o trabalho de prevenção, é o fato de que, a comunidade de Sete Lagoas, intolerante aos crimes cometidos no município, registra um representativo número de denúncias, o que é colaborativo e importante para a resolução de casos. Ele considera esse número como um ato de confiança na instituição.

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, Coimbra relatou que foi preciso uma adaptação também da Polícia Militar nesse período. “A pandemia foi uma novidade para todos, não diferente para a Polícia Militar, que teve que se adaptar a esse novo tempo, verificando as legislações, deixando claro que a Polícia Militar não teve home office, o pessoal que trabalha na administração, foi para as ruas trabalhar, ou seja, basicamente 100% dos nosso policiais trabalhou na rua, por uma questão de prevenção, de escolta das vacinas, prevenção também da pandemia em questão de fiscalização conjuntamente com os órgãos municipais e estaduais. Nos adaptamos quanto à prevenção para os militares também, na questão do uso da máscara e álcool, desinfecção das viaturas antes e pós o turno, adaptações que não está sendo diferente para todos, então, agente ainda está aprendendo com essa pandemia”, pontuou.

Apesar dos casos confirmados na corporação, o Coronel afirma que, da ativa não houve nenhuma perda, ratificando que, hoje não existe nenhum caso. Ele reforçou que para a região de Sete Lagoas, estão formando 60 militares, e já estão abertas inscrições para o concurso que formará mais 45 soldados em 2022. Para as inscrições, basta acessar o site: \<www.pmmg.mg.gov.br/crs\>.

CONVÊNIO PROMOVE

A Rede de Ensino Promove e a Polícia Militar firmaram, na segunda-feira (14), um convênio que garantes aos PM’s e seus dependentes, valores especiais para o ingresso nos cursos de graduação superior. Os descontos são válidos para o 2º semestre de 2021.

Para garantir o benefício, o Diretor Geral da rede Marcio Portilho e o comandante da 19ª região Rodrigo Coimbra, assinaram um termo que celebra o vínculo, ambos se mostraram satisfeitos com a parceria.

“Levar educação de qualidade aos policiais e aos seus dependentes, seja na área jurídica ou outras que possam proporcionar-lhes melhores oportunidades dentro da corporação, este é o principal compromisso da instituição ao oferecer-lhes condições especiais”, ressaltou Portilho.

O Comandante evidenciou a importância de se abrir as portas da educação superior.

“A educação superior vai qualificar os nossos policiais, isso faz com que eles estejam ainda mais capacitados para atender a comunidade, muita gratidão por mais esta parceria”, afirmou.

Da Redação