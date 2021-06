Prefeitura de Sete Lagoas bate recorde ao aplicar 4.905 doses da vacina contra Covid em um único dia

Até o momento, já foram mais de 96 mil doses entre primeira e segunda aplicação.

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – montou uma verdadeira força-tarefa para garantir que o programa de vacinação contra a Covid-19 seja uma das mais eficientes de Minas Gerais. A estratégia foi planejada e deu muito certo. Até o momento, já foram mais de 96 mil doses entre primeira e segunda aplicação e, nesta quinta-feira, 17, foi batido o recorde de imunização em apenas um dia.

Esta semana foi possível acelerar o cronograma devido a uma carga de 14 mil imunizantes que chegaram à cidade na última segunda-feira, 14. Com isso, a Prefeitura manteve a estratégia de contemplar vários grupos de maneira paralela. Nos últimos quatro dias, foram vacinados profissionais da educação, das forças de segurança, grávidas e puérperas, pessoas com comorbidades e ainda foi reaberto o calendário vacinal de faixa etária. “Sempre é momento de agradecer a todos que estão na linha de frente. As equipes estão trabalhando muito e os resultados são excelentes. Estão sendo fundamentais para vencermos essa guerra”, agradeceu o prefeito Duílio de Castro.

Nesta quinta-feira, 17, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu antecipar o cronograma de faixa etária, já que o estoque de doses disponível estava alto. Com isso, a procura foi enorme e foi preciso estender o cronograma para pessoas a partir de 55 anos de idade nesta sexta-feira, 18, de 9h às 16h, no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha). Entre os grupos de faixa etária, profissionais da educação fundamental a partir de 40 anos, grávidas, puérperas e acamados, foram 4.905 doses aplicadas em um único dia. “Foi um recorde que justifica toda a dificuldade que tivemos. Todos podem ter certeza de que nossas equipes fizeram o máximo neste dia. Vamos continuar trabalhando muito, queremos ver todos vacinados o mais rápido possível”, comentou o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta.

VACINA HOJE

Além das pessoas que têm idade a partir de 55 anos, também estão sendo vacinados nesta sexta-feira os profissionais da educação fundamental a partir de 18 anos (Ginásio Vinício Dias de Avelar e Unifemm) e grávidas e puérperas a partir de 25 anos (Clínica Inovar).

BALANÇO GERAL

Até esta quinta-feira, foram aplicadas 96.075 doses de vacina contra a Covid em Sete Lagoas, sendo 68.801 na 1ª dose (28,5% da população) e 27.274 de reforço (11,3% da população). Os contemplados com a 1ª dose foram: idosos (35.289), comorbidades (12.799), trabalhadores da saúde (9.347), adultos (68.801), trabalhadores da educação (2.357), forças de segurança (728), deficientes (715) e gestantes e puérperas (497).

TIRE SUAS DÚVIDAS

Com o objetivo de tirar dúvidas da população sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas, o responsável técnico de Imunização do Município, Guilherme Menezes, protagoniza a websérie “Dúvidas Sobre a Vacina”, onde ele responde a questões sobre logística, grupos prioritários, prazos e outras informações. Os primeiros episódios já estão disponíveis no link https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Q-uSQ1-616VVC1GLSJ_3raVId5W8nIi

por Ascom Prefeitura