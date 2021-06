Através de convênio com o SUS, Apae de Sete Lagoas entrega mais cadeiras de rodas

A Apae de Sete Lagoas recebeu na quinta-feira, 17, mais 115 cadeiras de rodas padrão, cadeiras de rodas de banho, além de muletas,andadores e bengalas!

As cadeiras serão entregues durante a próxima semana para os pacientes que passaram pelo processo de avaliação para a aquisição das mesmas e são fornecidas pelo CER II – APAE através do convênio com o SUS. “Acreditamos que através destas, é possível melhorar a qualidade de vida da grande parcela da população que muitas das vezes, não possuem condições para adquirir equipamentos com recursos próprios. Através da inclusão e da acessibilidade, reduzimos desigualdades e distinções ao realocar espaços da pessoa com deficiência na sociedade para que ela saiba que é autônoma para realizar suas atividades”, afirma Denize Carvalho, Gerente Administrativo da Apae

A APAE através da equipe do CER II, vem realizando um trabalho cujo propósito é proporcionar um serviço de excelência para os pacientes, promovendo o acolhimento, orientações e suporte a todo momento.

Os atendimentos do Centro Especializado em Reabilitação não pararam em nenhum momento. A administração solicita, para que caso o paciente ou o acompanhante estejam com sintomas de gripe, favor desmarcar.

É obrigatório o uso de máscara a todo momento e a Apae solicita para os pacientes, que cheguem no horário correto afim de evitar aglomeração na recepção. Além disso, estão sendo adotadas todas as medidas necessárias com o intuito de conter a proliferação do vírus da Covid-19. Mais informações, através das ESFs.

Com Assessoria de Imprensa/ Apae SL