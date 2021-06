UAI/Sine tem vaga para padeiro. Confira as demais oportunidades disponíveis nesta sexta (18)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Mecânico de automóveis

Experiência: 06 meses na função

ENLONADOR DE CAMINHÃO

Atuar no enlonamento de caminhões, retirando e colocando tampa e lona, e na limpeza da área de trabalho.

Fundamental completo – Disponibilidade de horário

PADEIRO

Necessário ter experiência com biscoitos salgados e doces.

Experiência comprovada na carteira

VENDEDOR(A)

Realizar venda em loja de produtos naturais

Experiência: 06 meses na carteira no comercio – Ensino Médio Completo

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva em motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais, analisa as necessidades de troca e regulagem de componentes e aplica testes de funcionamento. Interpreta desenhos elétricos para montagem de painéis de tensão e cabeamento estruturado.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico na função

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Manutenção preventiva e corretiva motores e equipamentos industriais, reparar e substituir peças, faz ajustes e regulagem utilizando ferramentas e instrumentos de medição e controle.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico em Mecânica

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

Distribuição das programações de serviços. Conferir status diariamente das programações; conferência e validação de O.S / Check List; Planejamento de manutenção preventiva; Controle de peças migradas entre equipamentos; Reportar relatório de falha para coordenação; Gerenciamento da oficina matriz; Organização do pátio e vitrine; Validação de manutenção Corretiva e liberação de máquinas; Programação de saída de máquinas através de ficha de carregamento; Controle de análise de óleo; Feedback clientes; Programação de treinamentos.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Superior completo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TMS (Sistema de Gerenciamento de Transporte), atualização do TMS x SAP, abastecer informações no SAP. Controle de conta de frete de terceiros. Controle de combustível e KM. Controlar e avaliar a produtividade dos motorista e da frota, controlar coleta de frete de retorno. Dar assistência a manutenção da frota primária. Necessário experiência na área de transportes e conhecimento com o sistema SAP. Horário de trabalho: 14h20 às 22h30

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo/Incompleto: Logística/ADM

VENDEDOR

Realizar atendimento de clientes em Sete Lagoas e região, conferindo área de vendas, validade de produtos, fazendo exposição de produtos e merchandising, negociando volume, distribuição e preço de produtos (bebidas em geral)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH:A – Moto própria

FRENTISTA (VAGA EXCLUSIVA PCD – PESSOA COM DEFICIENCIA)

Recepcionar e atender os clientes para orientação ou venda de produtos e serviços

Ensino Médio – Exclusiva para PCD

MECÂNICO DE VEÍCULOS A DIESEL

Executar manutenção corretiva e preventiva em veículos diesel. Desejável experiência em manutenção pneumática.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARVÃO

Realizar atividades operacionais de descarga de carvão, dentro das especificações técnicas, normas de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente.

Experiência: 06 meses na função

MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO

Transporte coletivo urbano de passageiros. Necessário curso de transporte coletivo e exame toxicológico em dia – Fundamental completo

Experiência: 06 meses na carteira (imprescindível) em ônibus ou caminhão- CNH: D ou E

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, alvenaria.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: A

AUXILIAR DE MARCENEIRO

Experiência com moveis planejados em MDF

Experiência 06 meses na função – Ensino Médio

OPERADOR DE MÁQUINA

Imprescindível experiência em máquina SDLG: pá carregadeira com implemento de garra para carga em madeiras tratadas ou operador de retroescavadeira.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D – Curso

VENDEDOR DE VEÍCULOS

Venda de automóveis seminovos, acompanhar o processo de compra, prospecção de novos clientes, demonstração dos veículos, test drives. Necessário experiência com vendas no segmento de automotivos de usados.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Ensino Médio Completo

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Necessário ter experiência na área industrial.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na área concluído – CNH: A ou B

AUXILIAR DE PESSOAL

Executar as rotinas de admissão de empregados, registro na CTPS, atualização de CTPS, confecção de folhas de pagamento, férias, 13° salário, demissão de empregado, saber elaborar a rescisão contratual, tendo inclusive conhecimento das normas trabalhistas, E-Social.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MECÂNICO ALINHADOR

Alinhamento, balanceamento e cambagem. Realizar diagnóstico e correção de peças da suspensão e direção do veículo. Realizar substituição de pneus. Conhecimento em alinhamento, balanceamento e cambagem veicular.

Experiência comprovada na carteira – CNH: B

TORNEIRO MECÂNICO

Realização de trabalhos na produção de peças conforme solicitação do cliente a desenho técnico ou conforme amostra.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Manutenção em automóveis em geral

Experiência: 06 meses na função

OPERADOR DE TELEMARKETING

Empréstimo consignado

Experiência: 06 meses na carteira com telemarketing – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE ALMOXARIFE

Responsável por toda a rotina logística – recebimento, conferência, organização de mercadorias e operação de empilhadeira. Conhecimentos em informática (Pacote office, sendo Excel pelo menos intermediário).

Experiência: 06 meses – Curso de operador de empilhadeira – Ensino Médio Completo

PEDREIRO REFRATARISTA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade realizar viagens.

Experiência: 06 meses na carteira com refratário

CARPINTEIRO REFRATARISTA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade realizar viagens.

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade realizar viagens.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

SOLDADOR

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade realizar viagens.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- NR10 — Disponibilidade realizar viagens

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico na área

AJUDANTE DE OBRA

Empresa de manutenção (revestimentos de refratários)

Não exige experiência – Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil.

