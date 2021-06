Romeu Zema anuncia nomeação de 180 professores para a Uemg

Estado também abrirá concurso para contratar outros 56 docentes para área médica da universidade

O governador Romeu Zema anunciou, nesta quinta-feira (17/6), a nomeação de 180 professores de educação superior aprovados como excedentes em concurso público para 17 unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). Além disso, também será aberto um novo pleito para contratar 56 docentes para a área médica do campus de Passos, na região Sul.

“Temos compromisso com Educação de qualidade. Determinei a nomeação de 180 professores na Uemg. Também abriremos concurso com 56 vagas de professores para o curso de Medicina. Com boa Educação, Minas avança”, disse Zema, nas redes sociais. As medidas serão publicadas do Diário Oficial do Estado – Jornal Minas Gerais.

Atualmente, a universidade conta com 1.586 professores, sendo que 755 são convocados e outros 831, efetivos. Com a complementação, o número total de efetivos aumenta para 1.011 docentes.

Nomeações

As nomeações são relativas a concursos anteriores da universidade, de 2014, 2018 e 2019. Nesses casos, todos os classificados no número de vagas previstas no edital foram convocados, mas, com o passar dos anos, alguns professores pediram exoneração de seus cargos, sendo necessária a chamada dos excedentes aprovados.

Parte dos docentes já atuava nas unidades acadêmicas da Uemg como designada em cargos temporários, como prevê a Lei 10.254/90, para garantir que o ensino da universidade não fosse prejudicado.

“São professores aprovados em concursos e que aguardavam essa nomeação, que, além de trazer estabilidade, vai fortalecer a missão da instituição que é promover o ensino, a pesquisa e a extensão para contribuir com a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a integração dos setores da sociedade e das regiões do estado”, explica a reitora da Uemg, professora Lavínia Rosa Rodrigues.

Ela ainda destaca que as nomeações representam um importante passo para consolidação do quadro de docentes da universidade. “Com o anúncio de hoje, em menos de dois anos, alcançamos um total de 470 nomeações de professores concursados, e isso demonstra o compromisso do Governo do Estado com a Uemg”, diz.

Uemg

Presente em 16 cidades de Minas Gerais, a Universidade do Estado de Minas Gerais oferece 119 cursos de graduação em 20 unidades acadêmicas. Atualmente, tem aproximadamente 24 mil estudantes, e é a terceira maior instituição de ensino superior pública do estado. Cerca de 77% de seus alunos são egressos de escolas públicas.

Fonte: Agência Minas