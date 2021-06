PCMG abre inscrições para 61° Prêmio Motorista e Motociclista Padrão

Concurso contribui para valorização da vida e o desenvolvimento de uma cultura de respeito às leis de trânsito

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Motorista e Motociclista Padrão de Minas Gerais 2021. Organizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desde 1960, a premiação reconhece condutores que tenham se destacado por atitudes responsáveis e bons exemplos na direção de veículos automotores.

Podem se inscrever motoristas em atividades profissionais que tenham, no mínimo, três anos de habilitação nas categorias A, B, C, D ou E.

O foco do prêmio é a valorização da vida e a contribuição para o desenvolvimento de uma cultura de respeito às leis de trânsito. Para tanto, a premiação conta com as seguintes categorias: transporte escolar, táxi, transporte coletivo de passageiros (urbano, metropolitano ou rodoviário), transportes de carga, emergência hospitalar, pessoas ou cargas de órgãos públicos (Executivo, Legislativo ou Judiciário) e transporte de pessoas ou cargas em motocicletas (mototaxista e motofretista).

Como participar

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, no site www.detran.mg.gov.br. A ficha de inscrição e a relação dos documentos já estão disponíveis no portal de serviços.

Após preencher o formulário de inscrição com os dados solicitados no edital, o condutor deverá encaminhar a ficha de inscrição e os documentos para o e-mail motoristapadrao.cet.detran@policiacivil.mg.gov.br até 15/8. Cada participante poderá se inscrever em apenas uma categoria.

Classificação

Os inscritos serão avaliados por comissão julgadora definida pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), que analisará: o tempo de serviço como condutor da categoria em que concorre; o prontuário do candidato, que não poderá conter nenhum registro de pontuação, processos administrativos ou judiciais com decisão condenatória nos últimos dois anos; comportamento profissional; e participação em cursos, seminários ou palestras afins à profissão. Outras premiações, menções honrosas e destaques também serão considerados.

“A atenção na direção garante a segurança no trânsito. O comportamento adequado nas ruas e estradas, respeitando as leis, é o que queremos valorizar para todos os condutores do estado. Essa premiação é destaque para tudo aquilo que o trânsito precisa: motoristas responsáveis”, afirma o diretor do Detran-MG, delegado Eurico da Cunha Neto.

Os vencedores, classificados em primeiro e segundo lugar, receberão como prêmio medalha e certificação como motorista padrão de Minas Gerais.