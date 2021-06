A Associação da Resistência Cultural Afro-brasileira Nzo Kiambeta Njimbo oferece ações formativas, culturais, gratuitas, para população no bairro Santa Felicidade e toda região do Cidade de Deus. Dirigida pelo artista e mentor espiritual, Alexandre Kisa, que cedeu sua casa, a mais de dez anos, com intuito de abrigar expressões culturais afrodescendentes, bem como, praticar acolhimento espiritual voltado ao bem estar coletivo e práticas de cidadania.

O espaço cultural ganhou uma roupagem estrutural nova com a criação de uma associação comunitária, prontamente abraçada, pelos frequentadores locais e por pessoas de toda cidade. “Todos são bem vindos aqui, somos voltados à diversidade de nosso povo e muito atentos no que diz respeito a inclusão e oportunidades para os mais necessitados” diz o diretor da casa Alexandre Kisa.

Atualmente, além do acolhimento espiritual e cursos na área das expressões da cultura de matriz africana a casa conta também com o apoio de aulas de capoeira, gratuitas, ministradas pelo colaborador Mestre Marinheiro que está com matrículas abertas para crianças aos sábados, pela manhã, de 9h às 10h. A expectativa do diretor é que venham pessoas de todas as idades compor com o espírito de coletividade e cidadania que norteiam os fazeres culturais do espaço, que contará com oficinas de percussão, iniciação musical, culinária e outras vertentes que amparam saberes populares afrodescendentes.

Os interessados em compor com o espaço podem ir presencialmente, após preenchimento virtual de protocolo sanitário, devido a pandemia, na sede da associação localizada a rua Jurandir Luiz de Souza, número 15, bairro Santa Felicidade.

Link protocolo sanitário:

https://forms.gle/eKJwGhtajiuxDLKw6

As inscrições para oficinas podem ser feitas também pelo link formulário google:

https://forms.gle/DUGLEp333Lv39bP69

Informações: Alexandre Kisa (31) 9 9848 2177