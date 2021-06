Deputado Douglas Melo esclarece erro no credenciamento do tratamento de câncer em Sete Lagoas

Os pacientes oncológicos do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, não serão prejudicados pela Portaria de número 659, de 9 de junho de 2021 do Ministério da Saúde, conforme publicado no Diário Oficial da União e compartilhado de forma irresponsável e leviana por meios de comunicação sem a devida apuração. A notícia da provável desabilitação chegou ao Deputado Estadual Douglas Melo no fim da manhã de ontem (16). Douglas ficou extremamente preocupado, surpreso e se propôs a intervir de forma imediata.

“Nós fomos surpreendidos por uma publicação do Ministério da Saúde desabilitando o Hospital Nossa Senhora das Graças de ofertar tratamento oncológico, em 2017 a mesma determinação aconteceu e nós conseguimos reverter a situação em Brasília, mas infelizmente novamente me deparo com a mesma Portaria. É uma situação absurda, Sete Lagoas é a maior cidade da região, ou seja, tem toda uma macro dependendo do município. Tirar daqui o tratamento de câncer é uma falta de respeito com os cidadãos, com as famílias e pacientes que dependem dos procedimentos. Nós não podemos ficar calados diante do absurdo, nós iremos onde for necessário mediar a situação, é inaceitável a determinação do Ministério da Saúde. Quero a sensibilidade do Governo do Estado, espero que o Governador Romeu Zema intervenha na situação, contatando o Ministério da Saúde, solicitando a suspensão da publicação imediatamente. Eu não aceitarei que Sete Lagoas perca o seu tratamento de câncer.” enfatiza Douglas Melo.

O deputado informou que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais fez a mediação necessária junto ao Ministério da Saúde, que comunicou a pasta mineira que houve um erro material, a publicação no Diário Oficial tratava do descredenciamento do serviço de radioterapia, que não é ofertado no Hospital. Douglas solicitou que o erro fosse reparado de forma imediata e a retificação publicada nos meios oficiais.

No final do mesmo dia Douglas Melo subiu um vídeo em suas redes sociais para tranquilizar toda região e principalmente os pacientes oncológicos do Hospital Nossa Senhora das Graças “Hoje foi um dia de muita ansiedade, logo que tive ciência da publicação do Ministério da Saúde entrei em contato com todos os órgãos do governo do estado responsáveis pela situação e diretamente com o Ministério da Saúde, além de deputados federais e senadores. Agora a noite chegou um e-mail do Ministério da Saúde diretamente no nosso gabinete retificando a situação. Sete Lagoas continua com o tratamento de câncer.” concluiu.

Na manhã de hoje (17), Douglas Melo usou sua conta no Twitter para expressar sua indignação com o ocorrido no dia anterior usando as seguintes palavras: “A publicação errada de uma portaria do Ministério da Saúde dizendo que Sete Lagoas estaria descredenciada no seu tratamento de câncer, me deixou assustado não só pelo erro, mas também pela falta de interesse de mais representantes da cidade em ajudar. Que bom que resolvemos” finalizou o parlamentar.