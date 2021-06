Prefeitura continua avançando com o cronograma de vacinação em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas de Sete Lagoas acelera o cronograma de vacinação contra a Covid-19. Assim, as pessoas de 55 anos de idade estão sendo imunizadas nesta quinta-feira, 17, até às 17h. Os locais são: a pé, no ginásio Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e, em sistema drive-thru, nos estacionamentos do shopping Sete Lagoas (av. Otávio Campelo Ribeiro no bairro Eldorado e Faculdade Ciências da Vida, na av. Perimetral).

Já nesta sexta-feira, 18, será a vez dos profissionais de Educação do Ensino Fundamental, a partir de 18 anos. Os locais são: a pé, no ginásio Vinício Dias de Avelar (av. José Sérvulo Soalheiro, 2.420), no Nova Cidade e no estacionamento do Unifemm -drive-thru, na rua Pedra Grande. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante.

Mais de 63 mil pessoas, já foram vacinadas em Sete Lagoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Destas, 27 mil já receberam também a segunda dose. Confira, no vacinômetro, divulgado nesta quinta-feira (17).