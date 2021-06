Reunião define parceria com feirantes do Boa Vista por reforço de medidas sanitárias contra a Covid

Com o objetivo de colaborar na luta contra o novo coronavírus, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo – se reuniu, na noite desta terça-feira, 15, com feirantes e montadores de barracas da feira do Boa Vista, um dos mais tradicionais pontos de encontro dos sete-lagoanos e turistas, realizada aos domingos de manhã na orla da Lagoa do Boa Vista.

Mesmo com as campanhas de conscientização divulgadas na mídia e as informações diárias da Prefeitura pedindo distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos, alguns frequentadores da feira ainda insistem em provocar pequenas aglomerações e não usar máscara. Assim, um dos objetivos do encontro, foi orientar os feirantes e firmar uma parceria que melhor atenda às normas sanitárias.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Município, Alessandro Kelwis de Freitas, e o assessor de coordenação da pasta, Cristiano Morais, participaram da reunião, onde ficou definido que os feirantes irão colocar as barracas mais distantes umas das outras e mesas, quando houver, respeitando o distanciamento de acordo com o programa Minas consciente, além de reforçar o uso de máscara e álcool para os trabalhadores e clientes.

“Reforçamos na reunião que a fiscalização será intensificada todos os domingos e que haverá sanções, caso algumas das medidas não sejam atendidas. Mas os feirantes se mostraram dispostos a colaborar pra que todos possam trabalhar de forma correta. Pedimos aos frequentadores que usem máscara quando não estiverem se alimentando ou quando estiverem transitando pela feira”, afirmou Alessandro Kelwis de Freitas. “Agradecemos à Prefeitura pela reunião. Estão fazendo um belo trabalho. Somente com a colaboração dos feirantes e dos clientes a feira seguirá sendo um local seguro e dentro dos padrões permitidos pela saúde pública. Por isso pedimos a colaboração de todos”, comentou a presidente da Feira do Boa Vista, Cleicione Viana.