Prováveis escalações, dúvidas e desfalques de América e Cuiabá para o jogo desta quinta

Lanterna do Campeonato Brasileiro e há sete jogos sem vencer, o América chega para enfrentar o Cuiabá, nesta quinta-feira (17), às 16h, no Independência, pela quarta rodada da competição, muito pressionado.

Para piorar o clima no CT Lanna Drumond, o time alviverde perdeu o técnico Lisca, que pediu demissão na última segunda-feira. Ainda sem um substituto contratado, o Coelho vai ser comandado diante do Dourado pelo auxiliar-técnico fixo do clube, Cauan de Almeida.

Para o confronto desta quinta, Cauan não deve contar novamente com o volante Zé Ricardo, em recuperação de um incômodo na coxa esquerda, que o deixou de fora da derrota para o Flamengo, no último domingo.

Na lateral-esquerda, Marlon segue ausente, em razão de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Com isso, João Paulo deve ser mantido entre os titulares.

Caso a formação adotada por Lisca no Maracanã seja mantida, o Alviverde irá a campo novamente com cinco homens meio-campo: Juninho Valoura, Juninho, Alê, Gustavo e Bruno Nazário, com apenas Ademir como atacante de ofício.

Se Cauan quiser uma equipe mais ofensiva, os atacantes Rodolfo, Ribamar, Felipe Azevedo e Yan Sasse podem aparecer no onze inicial.

Cuiabá

Sem atuar desde 6 de junho, em razão do adiamento do duelo com o Atlético-GO, pela terceira rodada do Brasileirão, o Cuiabá chega com o que tem de melhor para encarar o América.

Ausentes na derrota para o Fluminense, na segunda rodada, o volante Yuri, desfalque por questão contratual, e o atacante Élton, baixa por um incômodo muscular, voltam a ficar à disposição do auxiliar-técnico fixo do clube, Luiz Fernando Lubel, que vem dirigindo a equipe interinamente.

Em relação ao time que vai iniciar jogando no Independência, as dúvidas estão entre UIillian Corrêa e Rafael Gava no meio-campo, e entre Felipe Marques e Jonathan Cafú no ataque.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo; Juninho Valoura (Rodolfo), Juninho, Alê, Gustavo (Felipe Azevedo) e Bruno Nazário; Ademir. Técnico: Cauan de Almeida

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Uillian Correia (Rafael Gava) e Pepê; Clayson, Felipe Marques (Jonathan Cafú) e Elton. Técnico: Luiz Fernando Lubel

DATA: 17 de junho de 2021 (quinta-feira)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Antonio Dib Moraes de Sousa, auxiliado por Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva. Trio do Piauí

VAR: Oberto da Silva Santos (PB)

TRANSMISSÃO: Premiere

Fonte: Hoje em Dia