‘Ponto de recomeço’: Cruzeiro visita a Ponte Preta para tentar iniciar ‘volta por cima’ na Série B

Se os problemas extracampo seguem minando o Cruzeiro – dívidas, salários atrasados, polêmicas envolvendo o presidente Sérgio Santos Rodrigues e outras adversidades –, dentro das quatro linhas, Mozart e o elenco celeste tentam encontrar uma fórmula ou um caminho para o time conseguir uma arrancada na Série B do Brasileiro. Depois de “um ponto de recomeço”, como o zagueiro Eduardo Brock rotulou o empate com o Goiás, no Mineirão, a Raposa parte para dois desafios consecutivos fora de casa.

Nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Moisés Lucarelli, a Raposa vai em busca de sua primeira vitória na Segundona, contra a Ponte Preta. O compromisso diante da Macaca precede outro desafio longe de Belo Horizonte, no sábado (19), às 19h, perante o Operário-PR, no Germano Krüger.

Motivação

Apesar de não ter alcançado um triunfo sobre o Goiás – o jogo terminou em 1 a 1 –, o Cruzeiro valorizou seu primeiro ponto na Série B, em um confronto no qual saiu atrás do placar. Situação que foi enfatizada pelos atletas do time como a possibilidade de um “renascimento”. Agora, colocar na prática esse anseio é o ‘X’ da questão.

“Um ponto de recomeço. Estamos nos esforçando muito. Começou a encaixar as coisas, e isso representa muito para a equipe. Vamos correr muito atrás do acesso. Esse ponto (contra o Goiás) foi importante para dar confiança. Agora é ir em busca da vitória, fazer um campeonato de recuperação”, disse Brock.

O meia Marcinho, autor do gol de empate no duelo passado, corrobora: “Um ponto importante pelo que foi a partida. Esperamos conseguir vitórias fora e dentro de casa. Vamos em busca do nosso objetivo. É difícil, mas aqui é Cruzeiro. Temos que impor nosso jogo e nosso ritmo”.

Mobilização

Um dos objetivos de Mozart é retomar a confiança ao time celeste. E isso, obviamente, só virá com vitórias. “Estamos mobilizados para, jogo a jogo, conquistarmos (triunfos). Esse clube, pela grandeza que tem e pelas pessoas que trabalham nele, não merece estar na Série B. Vamos jogo a jogo, com esse espírito e bastante humildade, sabendo da nossa capacidade”, comentou.

A FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA

Ygor; Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato e Rafael Santos; Dawhan, Léo Naldi e Camilo; Niltinho, Moisés e Renatinho

Técnico: Gilson Kleina

CRUZEIRO

Fábio; Joseph (Rômulo), Ramon, Brock e Matheus Pereira; Flávio, Rômulo (Matheus Barbosa) e Marcinho; Sóbis (Airton), Bruno José e Bissoli

Técnico: Mozart

DATA: 16 de junho de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Moisés Lucarelli

CIDADE: Campinas (SP)

MOTIVO: 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Vinicius Gomes do Amaral, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Andre da Silva Bitencourt, todos gaúchos

TRANSMISSÃO: Globo, SporTV e Premiere