Operação “Linha do Equador” da PM em Matozinhos, sete pessoas são presas nesta quarta (16)

Nesta quarta-feira (16) a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e equipe com cães da Guarda Municipal de Pedro Leopoldo realizaram operação conjunta denominada “Linha do Equador” em Matozinhos com o objetivo de coibir o crime através do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Durante a operação foram cumpridos 10 mandados e 7 pessoas foram presas. Foram apreendidas 31 munições de arma de fogo intactas, 18 aparelhos celulares, 1 simulacro de arma de fogo, 113 pinos de cocaína vazios, 1 balança de precisão, 2 rádios comunicadores, 1 soco inglês, mais de R$2.000,00 reais em dinheiro e R$200,00 reais em cédulas falsas, além de TVs e aparelho de som suspeitos de serem produtos de furto e roubo.

Participaram da operação mais de 50 agentes de segurança pública entre policiais militares, policiais civis, policiais penais e guardas municipais.

Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM