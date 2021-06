Foragido da justiça é preso na BR-040, pela PRF em Sete Lagoas

Durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal por meio de seu Grupo de Patrulhamento Tático, na BR 040, município de Sete Lagoas, foi dado sinal de parada para um veículo Palio com dois indivíduos.

Ao realizarem vistoria no interior do veículo e consulta aos indivíduos e ao veículo, os policiais constataram que um dos homens era foragido da justiça e constava contra ele um mandado de prisão em aberto por condenação no crime de roubo.

O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio credenciado pelo Detran por atraso no licenciamento e o indivíduo detido e apresentado à Delegacia de Polícia Civil, para as medidas cabíveis.

Com informações da PRF/ Sete Lagoas