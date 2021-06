Profissionais do Ensino Fundamental a partir de 40 anos, serão vacinados nesta quinta (17)

Nesta quinta-feira (17), os profissionais da Educação Ensino Fundamental de Sete Lagoas, com idade a partir dos 40 anos, receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O horário será das 9h até as 16h e o local disponível é o Ginásio Coberto Vinício Dias de Avelar (Av. José Sérvulo Soalheiro, 2420, Nova Cidade).

Documentos obrigatórios:

– Servidores de escolas públicas: nome deverá constar em lista fornecida pela Secretaria Municipal de Educação, identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS.

– Profissionais de escolas particulares: declaração do diretor da escola confirmando a função no ensino fundamental, carteira de trabalho ou contracheque, identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS.