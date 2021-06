Sete Lagoas reforça coleta seletiva por meio de requerimentos do vereador Caio Valace

Dando continuidade em suas ações em prol do Meio Ambiente, o vereador Caio Valace (Podemos) conferiu de perto, na tarde desta segunda-feira, 14, o “Pontoeco” recém instalado no Terminal Urbano de Sete Lagoas. O Pontoeco – lixeiras no estilo ecobags impermeáveis destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos – é um equipamento público que tem como foco a coleta seletiva.

A iniciativa municipal é fruto do Requerimento 2.281/2021, de autoria do vereador Caio Valace. Após o devido acondicionamento, os resíduos sólidos são colhidos pela Associação dos Recicladores de Materiais Recicláveis de Sete Lagoas (Armarresol), gerando renda para dezenas de famílias e diminuindo a quantidade de lixo urbano processado, gerando ainda economia para o Município, aumentando a vida útil do aterro sanitário e ampliando a conscientização socioambiental dos cidadãos.

De acordo com o vereador, por meio dessas ações, o poder público sinaliza que deseja seguir de forma mais sustentável, realizando o cuidado diário com o meio ambiente no município. “Assim, quanto mais recursos disponibilizar, mais presente e ativo se fará em prol do desenvolvimento das políticas de proteção e cuidado ambiental”, reforça o vereador.

Caio Valace lembra ainda que cerca de mil lixeiras coloridas relativas à coleta seletiva devem ser instaladas em outros espaços da cidade e em órgãos públicos, como Prefeitura e Câmara, por meio do Requerimento 2.156/2021, também de sua autoria. “Os requerimentos, além de concretizarem a coleta seletiva no município, orientam a população e os servidores sobre a importância de separar corretamente os resíduos descartados, buscando alcançar uma conscientização socioambiental coletiva de toda a sociedade”, justifica o edil.

Comunicação e Gestão de Mídias Sociais Vereador Caio Valace