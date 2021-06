Vereadora Carol Canabrava cobra revitalização da Lagoa Paulino

A vereadora Carol Canabrava (Avante), através de ofícios, solicita ao executivo municipal que seja feita, com urgência, a revitalização das lagoas da cidade. No sábado (12), a vereadora esteve na Lagoa Paulino para mostrar a atual situação de um dos principais pontos turísticos da cidade.

Segundo Carol, diversas pessoas entraram em contato com ela reclamando sobre a atual situação que a lagoa se encontra. “A lagoa está suja, cheia de lodo, com mau cheiro, lixo em vários pontos, a calçada com diversos buracos em toda sua orla e a iluminação precisando de manutenção”, destaca a vereadora em um vídeo publicado em seu Instagram (@carolcanabrava), com o objetivo de reforçar as suas solicitações já protocoladas no legislativo municipal.

A vereadora ainda ressaltou que, “é muito triste ver um dos principais pontos turísticos da nossa cidade completamente abandonado. Precisamos que as providências sejam tomadas com urgência. A nossa lagoa pede socorro! Sete Lagoas é uma cidade linda e merece ser bem cuidada”.

Ainda segundo ela, além da Lagoa Paulino, outras lagoas da cidade também precisam de uma atenção especial, já que são as lagoas que dão nome à cidade. “Enquanto vereadora irei continuar cobrando para que a nossa cidade seja tratada como merece”.