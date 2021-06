Dia para reflexão sobre violência contra idosos é lembrado na comunicação dos vereadores em Reunião Ordinária

O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado hoje, 15 de junho, foi abordado por muitos vereadores durante a comunicação pessoal na Reunião Ordinária desta terça-feira. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa.

Na pauta da sessão 15 textos foram apreciados pelos parlamentares. Os Projetos de Lei Ordinária (PLO) 196/2021 e 222/2021, de autoria do Executivo, foram aprovados, também, em Reunião Extraordinária que foi solicitada pelo líder do prefeito na Câmara, Rodrigo Braga (PV), e aprovada em Plenário. Os textos podem ser acessados em sua integridade pelo link que segue abaixo.

Durante a sessão foi composta, atendendo solicitação do vereador Ivson Gomes (Cidadania), a Frente Parlamentar Cristã em defesa da família e pró-vida. Além de Gomes, se dispuseram a atuar na Frente Carol Canabrava (Avante), José de Deus (REP), Heloisa Frois (Cidadania), Ismael Soares (PSD), Marli de Luquinha (MDB), Jandereson Avelar (MDB) e Gilson Liboreiro (SD).

Na comunicação pessoal, que você acompanha na sequência, o tema dominante foi a data instituída par lutar contra a violência aos idosos.

Ivan Luiz (Patri): Na semana passada foi apresentado o Projeto de lei 313 da Heloisa Frois que não foi aprovado. Como o Poder Executivo já havia informado que estava em andamento o memorial Zacarias que será no museu de mineralogia apresentei um Requerimento parada celeridade ao processo. Mas minha intenção não estava condizente com a redação do Requerimento. Agradeço ao presidente por ter me advertido.

José de Deus (REP): As aulas presenciais se encaminham para volta. Precisamos proteger nossas crianças, jovens, professores e todos os colaboradores envolvidos nesse trabalho essencial, a educação é a base de tudo. Defendo a volta desde que volta e os protocolos sejam seguidos corretamente. Nossas crianças vão sair das ruas e voltar para as escolas e receber carinho e atenção dos professores.

Ismael Soares (PSD): Agradecer a todo o distrito do Barreiro pela confiança que apresentou a este vereador. Demos início ao nosso trabalho no Barreiro, fomos bem aceitos ouvindo as pessoas porque ali tem dez comunidades. Vão levar as demandas para a extensão do nosso gabinete. Vamos atender às segundas e quartas-feiras e peço para que levem todas as demandas.

Carol Canabrava (Avante): Quero falar sobre o dia de combate a violência contra o idoso, que é hoje. Circula na internet um vídeo de uma pessoa idosa com seu direito de ir e vir violado. A gente sabe que não é culpa do motorista que está seguindo um decreto que precisa ser revisto. Peço atenção e que seja revisado para que os idosos tenham seu direito respeitado.

João Evangelista (PSDB): No último domingo foi comemorado o dia do pastor e em nome do senhor, presidente, quero cumprimentar a todos os pastores de nossa cidade que estão fazendo muito nesse momento de pandemia, são conselheiros e amigos. E sobre o dia mundial de conscientização contra violência das pessoas idosas pedir consciência. Os idosos enfrentam violência até dentro de casa.

Gilson Liboreiro (SD): Quero agradecer aos colegas pela aprovação do nosso Requerimento que pede a programação imediata da vacinação para quem atua nas atividades essenciais como garis, profissionais de limpeza, policias civis e penais, taxistas, motoristas de app, entregadores de farmácias, frentistas, funcionários de supermercados. E também para os instrutores de autoescolas. Infelizmente temos muitos casos de violência contra idosos, data importante.

Marli de Luquinha (MDB): Quero parabenizar ao prefeito e vereador Roney pela reforma da UBS do Nossa Senhora das Graças, sabemos que a obra é muito importante para a comunidade. Refaço aqui pedido ao prefeito para a reforma da unidade de saúde da várzea, é um anseio da comunidade do bairro, renovo aqui os meus pedidos.

Roney do Aproximar (PSL): Quero parabenizar ao Executivo pelo trabalho que tem sido feito no Alvorada, Planalto e JK e deixar meu gabinete à disposição da população da cidade. Estamos trabalhando e o prefeito está trabalhando, não estamos fazendo favor. A população pode nos procurar.

Janderson Avelar (MDB): Quero parabenizar o Democrata pelo aniversário de 107 anos. Agradecer imensamente a todos que participaram da Reunião Especial da semana passada, foi de grande valia e esclarecimento sobre a transmissão do vírus no ambiente escolar e a saúde mental de nossas crianças. Agradeço às várias manifestações de agradecimento sobre o nível da reunião

Heloisa Frois (Cidadania): Recebi muitas fotos de aglomerações que aconteceram na feira da Boa Vista, principalmente nas barracas, sabemos que todos precisam trabalhar. Recebi mais reclamações no tocante a falta de fiscalização do município. Sabemos que a organização é do município. Fica aqui nosso pedido oficial para que a vigilância continue fazendo sua fiscalização e orientação porque pessoas ainda teimam em aglomerar. Aproveito a data para falar que a Vila Vicentina precisa que a comunidade a abrace, mais uma vez.

Junior Sousa (MDB): Venho trazer um assunto que tem se arrastando por um tempo acerca dos ataques homofóbicos sofridos por mim. Gostaria de trazer para todos que se trata de ataques de um funcionário da prefeitura de Sete Lagoas, a justiça me entregou os dados de acessos. Desde de fevereiro de 2020 foi criada uma página de onde sofria ataques, minha família, meus amigos. Sofri ameaças de morte, injúria e de todo tipo de crime, principalmente homofobia, onde um servidor criou essa página. Fui na prefeitura e me pediram, veja vocês, para fazer uma solicitação formal, estamos falando de um crime.

Rodrigo Braga (PV): Sobre o que falou Junior Sousa queria me solidarizar com o vereador, em alguns momentos fui atacado pela página e a gente precisa correr atrás de soluções para esse tipo de coisa. O mínimo que a gente precisa contar é com o respeito. Sobre as aglomerações a gente precisa entender o que queremos. A gente fala que a feira está lotada, que os bares estão lotados, mas queremos abrir escolas. Não vai ter diferença alguma com relação a aglomeração.

Ivson Gomes (Cidadania): Hoje é o dia mundial da concietizçaõ da violência contra a pessoa idosa. E para a cidade chegar na estrutura de hoje muitos idosos doaram a vida. Todos nós temos idosos no nosso convívio. O interessante é que os idosos que doaram a vida hoje município virou as costas para eles. Em fevereiro requeri a revogação do decreto e negaram que o decreto fosse revogado, falaram até em aglomeração. Encaminhei ao Ministério Público que ajuizou uma ação civil pública.

Caio Valace (Pode): Queria abraçar o Democrata pelos 107 anos. Meu pai jogou pelo Democrata. Estamos com processo adiantado om a Unifemm para o teatro Redenção. Teatro onde Zacarias começou sua carreira e tive o prazer de fazer o tombamento. Pedi para levantar a comporta da Lagoa da Boa Vista. Tínhamos um problema crônico de drenagem e o Executivo resolveu na Rua Salinas.

Pr. Alcides (PP): Em relação à saúde não tenho dúvidas quanto devemos priorizar a questão da Covid, mas o que preocupa também são os procedimentos eletivos como cirurgias e exames de alta e média complexidade que estão deixados de lado por conta da Covid. É necessário que haja uma adequação da situação para assistência à saúde paralelamente atender os procedimentos eletivos.