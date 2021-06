Exclusivo: Igrejas Evangélicas de Sete Lagoas são atacadas por criminosos

No final de semana, a Polícia Militar registrou boletim de ocorrência envolvendo um pastor e frequentadores de Igreja Evangélica de Sete Lagoas, que foram alvos de ataques de criminosos com artefato explosivo.

De acordo com a polícia, no domingo 13, compareceu na sede do Batalhão da Polícia Militar um pastor evangélico, relatando para os policiais que ao sair da igreja, juntamente com outras vítimas, após o culto religioso, foram surpreendidos por um veículo Fiat/Pálio cinza ou prata, com dois ocupantes, que arremessaram de dentro do veículo um artefato explosivo em direção às pessoas, vindo os estilhaços a atingirem as vítimas, que sofreram alguns hematomas nas costas e pernas.

O veículo seria ocupado por duas pessoas e evadido do local, após os fatos. O pastor evangélico informou ainda para a polícia que, na mesma data, o mesmo veículo com dois ocupantes passou em frente a outra igreja arremessando também um artefato explosivo, mas sem vítimas.

Toda a ação foi gravada pelo circuito de monitoramento de uma das igrejas, já que uma terceira teria sofrido o mesmo ataque também no domingo.

A ocorrência foi registrada pela PM, como crime de lesão corporal. O fato deve ser investigado, a partir de agora pela Polícia Civil.

Redação com Agência Local de Comunicação- 25º BPM